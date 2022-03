Orbán az ellenzéki frakcióvezetőkkel konzultált, de nem tudni, mit mondott nekik

Orbán Viktor miniszterelnök a nyilvánosság kizárásával konzultált az ellenzéki pártok frakcióvezetőivel a március 24-25-i EU-csúcs előtt. Az Európai Tanács találkozóján Joe Biden amerikai elnök is jelen lesz.

Orbán és az ellenzéki frakcióvezetők találkozóján azonban nemcsak az EU-csúcsról, hanem más belpolitikai témákról is szó esett, de hogy pontosan mi hangzott el, az várhatóan nem fog kiderülni, erről ugyanis az ellenzéki frakcióvezetők sem beszélhetnek. A megbeszélés után tartott ellenzéki sajtótájékoztatón tartották is magukat ehhez a frakcióvezetők, Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke elmondta azt is,

kaptak fenyegetést Kövér László házelnöktől, hogy ha mégis beszélnek az ülésen elhangzottakról, annak következményei lesznek.

Azt viszont elmondták, hogy ha már volt alkalmuk Orbánnal találkozni, mindenről kérdezték, az ukrajnai háború mellett felmerült a paksi beruházás, a pedagógusbérek, az élelmiszerárak és az infláció is.

A hvg.hu Havasi Bertalant, a Miniszterelnök sajtósát is megkérdezte az ülésen elhangzottakról, de egyelőre nem kaptak választ.