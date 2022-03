Szánalmas iszkolás lett belőle, amikor elcsípett egy plakátrongáló csapatot egy momentumos politikus

Hangulatos videót osztott meg Győrffy Máté momentumos politikus arról, hogy beleütközött egy ellenzéki plakátokat rongáló csapatba vasárnap. Sokan panaszkodnak arra, hogy az utcai reklámokat szisztematikusan letépik vagy átragasztják. Ebben a konkrét esetben Hajnal Miklós plakátjára került bohócorr és Kamu Miki felirat a Millenárist meghosszabbító Széllkapu Park mellett. Nem hirtelen ötlet volt, a feliratot kinyomtatták előre, még létrát is vittek magukkal a rongálók.

Győrffy próbálta megtudni, hogy kik ők és miért ragasztják át a plakátot, választ nem kapott a háromfős társaságtól, bár ő a fideszes jelölt, Fürjes Balázs kampánycsapataként emlegeti őket a videóban. (Hogy miért, az konkrétan a videóból nem derül ki.) Amikor megemlíti az egyiküknek, hogy tűzőgéppel nekiesni a plakátnak már rongálás, a hátizsákos egyszerűen elszalad, a kampány legmókásabb futását produkálva.

A legrosszabbul az járt, akinél a létra volt, mert azzal nehéz lett volna elfutni, de lerakni sem lehet, így cipelni kellett. Győrffy szerint majdnem a Rózsadomb tetejéig kísérte a létrást.

Győrffy azt írja, hogy rendőrségi feljelentést tesznek, mert mások is észrevették a rongálókat, le is fotózták őket és az autójukat is.