A Kőbányai Szent László Gimnázium tanárai új rendszer szerint sztrájkolnak tovább

A Kőbányai Szent László Gimnázium tanárai közölték, hogy március 28. és április 1. között új szisztéma szerint sztrájkolnak.

Fotó: a Kőbányai Szent László Gimnázium sztrájkoló tanárai

A március 16-18-ai hétvégén arra jutottak, hogy sokuknak okozna anyagi nehézséget egy újabb teljes heti sztrájk, ezért a hétre nagyjából egyenlően elosztva beosztották magunkat a hét napjaira. A többség egy napot választott, néhányan két nap is sztrájkoltak, és még ennél is kevesebben voltak, akik minden napot vállalni tudtak. Már a hét elején látszott, hogy ez a rendszer egyrészt észrevehetetlen, másrészt sajnos képes feszültséget generálni sztrájkoló és nem sztrájkoló kollégák között.

A munkaközösségekkel egyeztetve körvonalazódott, hogy sokan továbbra is szívesen vállalnának egy napot a héten, de hogy ez láthatóbbá váljon, megegyeztek, hogy „tematikus” sztrájknapokat tartanak:

hétfőn a matematika-fizika-informatika szakos kollégák sztrájkolnak, szerdán a magyar-történelem munkaközösség tanárai, a pénteki nap pedig a nyelveké.

Így, ha a munkaközösségek közel 100 százalékban sztrájkolnak egy nap, tényleg megérezhető az adott szaktanár hiánya, hiszen szinte lehetetlen szakos helyettesítést kiírni.

Fotó: a Kőbányai Szent László Gimnázium sztrájkoló tanárai

„A sztrájkban résztvevők egyben kérik a vezetőséget, hogy amennyiben van rá lehetőség, őket írják ki helyettesíteni azokon a napokon, melyeken nem sztrájkolnak, hogy azok számára, akik nem értenek egyet a sztrájk jelenlegi formájával, időzítésével, ne jelentsen ez plusz terhelést” – áll a sztrájkoló tanárok közleményében.

A sztrájkolási formát Mozaik-módszernek nevezték el, „mert egyrészt tanári berkeken belül egy közismert kooperatív munkaforma, másrészt jól szemlélteti azt, hogy a tantestület, a nagy egész, kisebb részekből, tevődik össze”. „Kétféle módon is megpróbálunk mozaikot létrehozni a héten. Egyrészt szeretnénk, ha a hét végéig minden munkaközösség csatlakozni tudna a sztrájkhoz, kiadva ezzel a tantestület majdnem egészét. Másrészt fontos, hogy a tantestület különböző látásmódjai is egyesüljenek, ne osszon meg minket a kialakult helyzet. Ezért készülünk néhány apró kedvességgel a kollégáknak a hét során, hogy az egyénekre, egymás lelkivilágára is fókuszáljunk, és hogy ne feledjük: ha az eszközök különbözők is, a cél közös. Egy jobb és élhetőbb oktatási rendszert szeretnénk, ahol a tanári szakma anyagilag is megbecsült, a diákokat nem túlterhelt tanárok okítják, és ahol a diákoknak van idejük gyereknek lenni” – írják.

A gimnáziumban a múlt héten forgattunk:

Februárban ebből a gimnáziumból indult a polgári engedetlenségi akció, amihez sorra csatlakoztak más iskolák tanárai is.