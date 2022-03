„Ha el is fogadjátok az 5-10 ezer forintot, a fülkébe nem mehet be veletek senki”

Tíz településen kampányolnak civilek a tiszta szavazásért.

Céljuk, hogy a kiszolgáltatott emberek se adják el a szavazatukat, és ahogy tudnak, álljanak ki a csalások ellen.

A kilencedik, tiszavasvári fórumra mi is ellátogattunk.

Aki rendszeresen kap közmunkát, nem mer idejönni - mondták többen a tiszavasvári Civil Házban, ahol a közelgő választásról beszélgettek vasárnap délelőtt. Sokak számára kockázatos téma, pedig a pártok szinte szóba sem kerültek, inkább pénzzé tett szavazatokról, zsarolásról, megfélemlítésről, finom utalásokról és hatékony ellenállásról volt szó. A fő üzenet: te döntöd el, hova húzod az ikszet.

„Egyetlen képviselő sem fog értetek dolgozni, amíg eladjátok neki a szavazatotokat” - mondta Balogh Fruzsina, a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) munkatársa a huszonegynéhány fős közönségnek. „Ha eladjátok a szavazatotokat, azzal négy év csöndre ítélitek. Miért is tenne bármit, ha elég kifizetni 5-10 ezer forintot, vagy hozni egy zsák krumplit?”

Balogh Fruzsina Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A Tiszta Szavazás-kampányban hasonló választási visszaélésekre próbálják felhívni a figyelmet, szándékosan olyan településeken, ahol sok kiszolgáltatott, szegény ember él. „Sajnos Magyarországon több ezer embert befolyásolnak a szavazati joguk gyakorlásában. Ez veszélyezteti a választások tisztaságát, ezzel Magyarország demokratikus berendezkedését” - írják a honlapjukon.

Aki csalást szimatol, annak a TASZ (Társaság a Szabadságjogokért) munkatársai adnak jogi segítséget a választás napján, nehogy megfelelő bizonyíték híján lesöpörjék az asztalról a jogos bejelentéseket. (A CKA és a TASZ mellett a Political Capital és az aHang tagja még a projektnek.)

„Inkább széttéptem a szavazólapot, és kijöttem”

Egyszerre soknak tűnhet az a néhány ezer forint, amit felajánlanak, de ha elosztjuk egy évre, csak pár forint jön ki naponta, mondta Fruzsina. „Mi ennyit érünk számukra, de nézzétek meg a vállalkozókat, akik 20-30 milliós megrendeléseket kapnak.”

Persze nem mindenki tud lemondani a pénzről. „Ha el is fogadjátok az 5-10 ezer forintot, a fülkébe nem mehet be veletek senki” - mondta kollégája, a nagykállói Bitó-Balogh Zsanett, biztatva a tiszavasvári romatelep lakóit, hogy saját lehetőségeik szerint küzdjenek a csalások ellen.

„Ismerem a fenyegetéseket. Hogy majd direkt olyan munkára közvetítenek ki, amit nem tudsz elvégezni, és nem kapsz többé szociális járadékot.” Éppen ezért szerinte „nem kell mindenkinek az ajtóban állni és kiabálni, de mobilja mindenkinek van, be lehet kapcsolni a hangrögzítőt, lehet csendesen fotózni, és lehet egy sarokban elbújva telefonálni”.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Zsanett a saját szemével is látott már választási csalást. „Úgy tűnt, mintha többen lennének az egyik szavazófülkében. Lehajoltam, és vagy öt pár lábat biztosan összeszámoltam. Amikor először rákérdeztem, nem is válaszoltak, másodszor azt mondták, azért mentek be annyian, mert a családban nem mindenki tud olvasni, úgyhogy bekísérte őket valaki.” Szerinte valójában kisbusszal szállították az embereket, és le is szavaztak helyettük, amiért börtön jár, ha sikerül bizonyítani.

A beszélgetés elején többen azonnal sorolni kezdték hasonló élményeiket (nem feltétlenül Tiszavasváriból, hiszen a vendégek egy része máshonnan érkezett). Egyikük szerint a rendszerváltás óta mindig is buszokkal vitték szavazni a roma embereket, egy másik résztvevő pedig azzal is szembesült már, hogy a fülke előtt akarták megmondani neki, kire szavazzon. „Inkább széttéptem a szavazólapot, és kijöttem.”

Tiszavasváriban is dokumentáltak már ilyesmit. 2019-ben az egyik telepi szavazókörben azért marasztalták el a fideszes delegáltat, mert az ellenzéki polgármesterjelölt szerint „a beérkező roma szavazóknak folyamatosan, fennhangon mondta, hogy »a Fideszre akarsz szavazni, ugye?«”

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A kevésbé szegényekkel is csinálják, csak finomabban

A Tiszta Szavazás-kampány a 2018-as „Ne add el a szavazatod!”-fórumokra épít. Azokat Balogh Lajos „Paci”, az azóta elhunyt józsefvárosi roma aktivista, képviselő szervezte, aki a nyolcadik kerületi időközi választáson szavazatvásárlás elleni bulit is tartott, egy évre rá pedig úgy sikerült behúznia a Mátyás téri körzetet, hogy húsz önkéntese reggeltől estig figyelte az utcán a csalásra utaló jeleket. „Kiszúrod, ha már tizedszer jön ugyanaz az autó a szavazóhelyiséghez. Nagy család a cigány család, de ennyire azért nem” - viccelődött Fruzsina.

Idén tíz települést járnak végig, olyanokat, ahol egy civil szervezet vagy helyben ismert figura révén könnyebben elérik az embereket. Tiszavasváriban az ex-rendőr Horváth Ferenc ez az ember, aki 2017-ben a CKA támogatásával kezdett közösséget szervezni az egyik helyi telepen. Mint az Abcúg akkori riportjából kiderül: felkarolta a közmunkások ügyét, és próbálta felvenni a harcot a kóbor kutyákkal is.

Szerinte sokan az uzsorások szorításában szenvednek: ha ígéretet kapnak, hogy a megfelelő szavazatért cserébe elengednek tízezer forintot a tartozásukból, nem biztos, hogy „szórakozni mernek” a szavazófülkében.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Egy-egy ilyen fórumra persze leginkább azok jutnak el, akik más szegénységben élő emberekhez képest közelebbről követik a politikát, jobban ismerik a helyi viszonyokat, hatékonyabban ki tudnak állni az érdekeikért, akár a polgármesterrel is vállaltak már konfliktust. A szervezők abban bíznak, ők továbbviszik az üzenetet, aminek fontos része az is, hogy

a szegényeknek nem kell kellemetlenül érezniük magukat, mivel a szavazatvásárlás nemcsak róluk szól. „Mit gondoltok például arról, hogy 13. havi nyugdíjról a választás évében? Vagy az szja-visszatérítésről a választás évében? Ez nemcsak a szegényeket és a romákat érinti.” Felhozta a tanárok példáját is, akiket szerinte nem mernek olyan közvetlen módon zsarolni, mint a közmunkásokat, de sokszor ijesztgetik őket a kiszámíthatatlan jövővel. Egy résztvevő erre elmondta: olyan cégnél dolgozik, ahol minden választás előtt elmondják, hogy ha nem a Fidesz nyer, talán nem lesz munkájuk.

Még ha elő is kerülnek ilyen példák, a szervezők többször hangsúlyozták, hogy nem valamelyik oldal mellett kampányolnak, mivel csalás mindenhol előfordulhat. „Ez a kilencedik fórumunk, és rendszeresen megkapjuk, hogy ötmilliót fizetett nekünk Márki-Zay Péter, vagy hogy hétmilliót a Fidesz. Akiket próbáltak már megvásárolni, azt gondolják, hogy mindenkit fizet valaki, de ez nem így van” - mondták.

Fotó: Kaufmann Balázs / 444

Billeghet

A szervezők szerint a választási csalások akár a végeredményt is befolyásolhatják, különösen a billegő választókerületekben. Ha a 2018-as eredményből indulunk ki, a tiszavasvári körzet is ilyen, hiszen a fideszes Vinnai Győző 48 százalékot sem ért el négy évvel ezelőtt. Ilyen alapon az ellenzék közös jelöltje, Aranyos Gábor akár meg is nyerhetné a választást, de ez nagyon nem lesz egyszerű, ahogy helyben ismerős civil aktivisták is megírták decemberben.