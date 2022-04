Kína kitart a szigorú "zéró Covid" stratégia mellett

Kína továbbra is kitart a szigorú intézkedésekkel járó "zéró Covid" stratégia mellett, jelentette be Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán. A cél a fertőzéses napi esetek mielőbbi nullára csökkentése, tette hozzá. A Reuters beszámolója szerint Hszi arról is beszélt, mindenféle konkrétum nélkül, hogy "a korlátozások gazdaságra és társadalomra kifejtett hatását is a lehető legkisebb szintre kell mérsékelni."

A kínai "zéró Covid" stratégia lényege, hogy egyetlen fertőzéses eset megjelenése is szigorú lezárásokat és egy-két hetes karantén von maga után. Jelenleg a 25 millió lakosú Sanghajban a legsúlyosabb a helyzet, bár az elmúlt napon 26 ezer fertőzöttet találtak, a nagyváros vesztegzár alatt van. Bár a hét eleje óta egyes területeken enyhítettek az intézkedéseken, érdemi enyhítést nem éreznek az ott élők, a sanghajiak többségére továbbra is szigorú kijárási tilalom érvényes.