Lengyelországban nagy tempóban kezdték lerombolni a szovjet katonai emlékműveket, csak ma hármat döntenek le

Az Ukrajna elleni orosz agresszióra adott lakossági reakcióként egyre több lengyelországi szovjet katonai emlékművet öntenek le piros festékkel. A helyzetre a hatóságok is reagáltak: a Nemzeti Emlékezet Intézete bejelentette, hogy újult erővel folytatják a "közterek kommunistátlanítását".



Az akció részeként csak ma, vagyis szerdán 3 szovjet emlékművet döntenek, illetve döntöttek le.

Siedlecben így hullott a porba egy emlékmű, az Intézet vezetőjének jelenlétében. A szovjet harcos eredetileg más helyen állt, egy 130 szovjet katona maradványait rejtő sír felett. De a halottakat rég exhumálták és elszállították, most pedig a szobrot is megsemmisítették.



Międzybłociében ezt a méretes emlékkövet döntötték le:



Garncarsko városában pedig így végezte a budapesti Szabadság téri szovjet emlékmű kisöccse:

Another monument commemorating the Red Army being demolished in Poland; this time in Garncarsko. It seems to be something of a trend. pic.twitter.com/fT8XFJ01zo

A Nemzeti Emlékezet Intézetének friss tweetje szerint még 60 szovjet emlékmű áll Lengyelországban, feltehetőleg már nem sokáig:

There are still about 60 Soviet monuments in Poland. The IPN will continue its campaign to remove all monuments commemorating the Red Army. Similar monuments will be dismantled today in Międzybłocie (Greater Poland Voivodeship) and Garncarsko (Lower Silesian Voivodeship). pic.twitter.com/PRXQOHc2EU