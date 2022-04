Elveszti floridai adókedvezményét a Disney, mert tiltakoztak a helyi homofób törvény ellen

A floridai törvényhozás elfogadott csütörtökön egy törvénymódosítást, ami megvonná a Walt Disney Co’ különleges adóstátuszát az államban. A törvény hamarosan Ron DeSantis kormányzó asztalára kerülhet, aki szinte biztosan alá fogja azt írni, írja a Guardian.

A Disneyt azért bünteti az állam republikánus vezetése, mert a szórakoztatóipari óriáscég tiltakozott az új homofób törvény ellen, amely korlátozza, hogy az iskolákban mennyit lehet beszélni az LMBT-kérdésekről.

A Disney még 1967-ben kapta meg a különleges státuszt, mely értelmében maga rendelkezhetett a Disney World parknak helyet adó 10 ezer hektáros területtel. Ezt vonhatják most meg a cégtől. DeSantis kormányzó váratlanul dobta be a törvényjavaslat ötletét a törvényhozásnak a héten, de a republikánus többség vevő volt rá, és pillanatok alatt el is fogadták.

„Ha a Disney harcolni akar, akkor rossz embert választottak. Nem fogom hagyni, hogy egy kaliforniai székhelyű wokevállalat irányítsa az államunkat” – írta a kormányzó támogatóinak kiküldött levelében szerdán.

A Disney az egyik legnagyobb magánszektorbeli foglalkoztató az államban, és az eddig hatályos törvény értelmében eddig ők voltak felelősek a területükön a közművek működéséért, a tűzoltásért és az utak karbantartásáéért, cserébe viszont mentesültek egyes adók megfizetése alól. A változás 2023 nyarától léphet majd életbe.

A floridai demokraták tiltakoztak a törvénymódosítás ellen, mivel szerintük ez a floridaiak számára évi több milliárd dolláros kiadást jelent majd, és a republikánusok egyáltalán nem találták ki, hogy a különféle finanszírozási kérdések hogyan legyenek ezentúl rendezve.

A Disneyt eleinte sok kritika érte, amiért nem tiltakozott nyilvánosan a homofób törvénytervezet ellen. Végül a vállalat kiállt a törvénymódosítással szemben, és közölték, hogy minden politikai támogatással leállnak Floridában. Válaszul számos republikánus politikus esett neki a cégnek.

A DeSantis által múlt hónapban elfogadott, az amerikai sajtóban csak “don’t say gay” néven emlegetett törvényjavaslat többek között megtiltja a szexuális felvilágosítást az iskolák harmadig osztályáig bezárólag, de később se lehet gyerekeknek szexuális felvilágosítást tartani, ha a tananyag tartalma nem a koruknak megfelelő.