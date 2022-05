Putyin érdekében állhat még jobban belerángatni a NATO-t az orosz-ukrán konfliktusba

Már több mint két hónap eltelt azóta, hogy az orosz hadsereg megkezdte Ukrajna invázióját. Ez nagyon sok idő ahhoz képest, hogy az orosz vezetés villámháborút tervezett, ahogy pedig most állnak a harcok, elképzelhető, hogy még hosszú ideig tart majd ez a konfliktus.

A háborúval kapcsolatban folyamatosan érkeznek, néha csak csörgedeznek, néha pedig ömlenek a hírek, így nehéz képben maradni, hogy éppen hol és hogyan állnak a harcok, és nehéz érzékelni, hogy hogy is állnak a felek ebben a háborúban. Ahogy azt sem könnyű követni, hogy éppen hol tart az Európai Unió abban, hogy még keményebb szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, akár olyanokat is, amelyeket komolyan megérezhet az unió gazdasága. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy a 444 podcastjában Király Andrással és Magyari Péterrel átbeszéljük, mi zajlik most Ukrajnában és Brüsszelben.





Király Andrással átbeszéljük, hogy meddig bírhatja még az orosz és az ukrán hadsereg ezt a háborút, hogy mennyire tűnnek elérhetőnek Oroszország céljai, és hogy ha tényleg fogynak az oroszok erőforrásai, miért érheti meg egyre inkább, hogy akár a NATO-nak is közvetlenül nekimenjenek.

Magyari Péterrel pedig igyekszünk tisztába tenni, hogy hogyan állnak az EU országai az olaj- és gázembargókhoz, hogy meg lehet-e győzni Magyarországot az újabb szankciókról, és hogy mi értelme van annak a játéknak, amit Putyin elkezdett azzal, hogy rubelt kér az orosz gázért cserébe.

