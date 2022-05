Mészáros Lőrinc több évtizedes autópályás múlttal rendelkező cégeket hajtott maga alá alvállalkozónak

Az alvállalkozókról méltatlanul kevés szó esik egy milliárdos állami közbeszerzés eredményhirdetésekor, pedig a munka dandárját általában ők végzik el. Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevét az egész ország ismeri, de az alvállalkozóik szerényen megbújnak a háttérben, holott a közbeszerzés áldásaiból azért ők is bőven részesülnek. A 444 is beszámolt arról, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A G7.hu cikke szerint ez talán a valaha volt legnagyobb magyar közbeszerzés, úgy számolnak, hogy évi 46 milliárd forinttal gazdagodhat a Mészáros-Szíjj páros.

De nem csak ők örülhetnek. "A szerződés életbe lépésétől kezdve már a nyertes konzorcium dönti el, hogy mely munkákat milyen alvállalkozókkal, beszállítókkal végezteti el. Ehhez az államnak már nem lesz lényegében köze" - írta a portfolio.hu. Néhány alvállalkozó neve kiderül a közbeszerzés eredményéből:

Duna Aszfalt Zrt. - Ez a cég Szíjj László érdekeltsége

Hódmezővásárhelyi Útépitő Kft - Szíjj László



Közgép Zrt. - Szíjj László



Mészáros és Mészáros Zrt. - Mészáros Lőrinc érdekeltsége



Ezek voltak az ismert, nagy építőipari vállalkozások, de még néhány alvállalkozó neve ismert, akik szívesen bedolgoznak Mészáros és Szíjj keze alá. Közös jellemzőjük, hogy korábban kezdtek el érdeklődni az autópályák iránt Mészáros Lőrincnél, most mégis a felcsúti nagyvállalkozó döntheti el, hogy miben segíthetnek neki:

EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

RODEN Mérnöki Iroda Kft.

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.



Ők heten tehát biztosan részesülnek a 35 évig érvényes autópálya-koncesszió áldásaiból. Haladjunk sorban, hogy mit lehet tudni róluk.

"Az EUROUT Kft. magyar tulajdonban lévő társaság, 1991-ben alakult. Sokoldalú és magasan képzett munkatársainknak köszönhetően a folyamatosan változó piaci igényekhez rugalmasan és gyorsan tudunk alkalmazkodni" - vall magáról a cég. Referenciák szerint korábban dolgoztak például mérnökként az M85-ös autóút Enese-Csorna szakaszán. Legutóbbi beszámolójuk 2020-ból való, akkor 670 millió forintos forgalmat és 123 millió forintos nyereséget értek el. A tulajdonosok Heli András és Marokházi István, közülük Heli korábban a Tief Terra ügyvezetője is volt, a cég most Szíjj László tulajdona.

A Főber már egy ismertebb cég, hiszen 1957 óta létezik, például a fővárosi lakótelepek is neki köszönhetők. "Társaságunk magabiztosan tekint az elkövetkező jövő felé, hogy szolgáltatásainak minőségének folyamatos növelésével még magasabb színvonalon tudja kiszolgálni partnereit" - szól a bemutatkozásuk. Most már nem lakótelepeket építenek, hanem például az új Puskás stadion mérnökei voltak. Stabilan 3 milliárd forint felett van az éves bevételük, 2020-ban 900 millió forintos profit is összejött a két tulajdonosnak, Kovács Ákosnak és Kovács Tibornak.

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A FŐMTERV szintén egy volt állami vállalat az 1950-es évekből, az elmúlt években főleg a 3-as és a 4-es metró adott munkát a cégnek, de most is bőven kap feladatot az államtól, például az atlétikai stadion infrastruktúráját tervezhették meg közel nettó 3 milliárd forintért. A dolgozói tulajdonában lévő társaság nem panaszkodhat: 2020-ban 7,1 milliárd forintos rekord évet zártak, ami 140 millió forintos nyereséghez volt elég. Mészáros Lőrinc alvállalkozójaként a jövő is biztosnak tűnik egyelőre.

A Roden Mérnöki Iroda gyakorlatilag az összes autópályán dolgozott már, ők tervezték például a teljesen felesleges kőröshegyi völgyhidat. Az M7-es autópálya viaduktja 43 milliárd forintba került, de az autópálya-beruházásokat ellenőrző Állami Számvevőszék későbbi jelentése szerint feleslegesen építette meg az állam 2007-ben. Most is egymást érik a különböző állami megrendelések, ami a mérlegen is szépen tükröződik, 2020-ban 3,9 milliárd forintos forgalomnak és 977 millió forintos nyereségnek örülhetett a négy tulajdonos: Sántha Zoltán, Major Zoltán, Kovács Márton és Trenka Sándor.

"A jövőben is hangsúlyos szerepet szeretnénk betölteni a hazai közlekedési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításában" - mondja magáról az 1971-es alapítással büszkélkedő (eredetileg Közúti Beruházó Vállalat) Utiber Kft. Ezt most sikerült elérni azzal, hogy Mészáros Lőrinc alvállalkozói lettek. Ők például onnan ismertek, hogy 1,2 milliárdért tervezhették meg a ferencvárosi sínek átpakolását, hogy elkerüljék a nem létező olimpiai falut. De az Utiber lett az egyik nyertese a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kiírt, 30 milliárd 873 millió forintos út- és vasúttervezési megállapodásnak is 2021-ben. Legnagyobb tulajdonosa Almássy László, aki elégedett lehet a 2020-as 6,6 milliárd forintos forgalommal és 1,4 milliárd forintos profittal.

Régi motorosok és rokonok

Régebben kezdte a szakmát Mészáros Lőrincnél az Unitef'83 Zrt. tulajdonosa, Szórádi Róbert is. "1983-as alapítása óta magas és mélyépítési létesítmények tervezésével és a hozzá kapcsolódó műszaki fejlesztésekkel foglalkozik. Tervezői tevékenysége az egész ország területére, esetenként külföldre is kiterjed, felölelve az építész és építőmérnöki mérnöki szakma szinte minden területét. Az UNITEF'83 Zrt. gazdaságilag-politikailag független vállalkozás, a részvények 100 százaléka a cég vezetőinek tulajdonában van" - olvasható a cégről. Szórádi Róbertről a 24.hu írt portrét még 2004-ben, ebből kiderül, hogy szerinte az autópálya-tervezés legalább huszonöt szakágat foglal magában. A fejlődés irányát pedig abban látta, hogy az iroda több ilyen területet is integráljon, valamint újabb partneri kapcsolatokat építsen ki más irodákkal. A cég stabil: 2020-ban 3,3 milliárd forintos bevétel mellett 463 millió forintos profitot könyvelhettek el.

Mészáros Lőrinc alvállalkozója lett a kecskeméti VIKÖTI Mérnök Iroda is, amely leginkább arról híres, hogy ők tervezhették meg a hármas metró káposztásmegyeri meghosszabbítását 3 milliárdért 2018-ban. A többségi tulajdonosa Borda Szabolcs, akinek volt közös cége Borda-Almássy Eszterrel, aki pedig az Utiber-tulajdonos Almássy László egyik cégének ügyvezetője is és korábbi azonos lakcímük alapján vélhetően rokonok.