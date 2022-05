Telex: Lázár minisztériumához kerülhet Budapest fejlesztése

A Telex.hu információi szerint Fürjes Balázs pár napja bejelentette a Budapesti Fejlesztési Központ, a fővárosi fejlesztéseket koordináló állami szerv az új kormányban a Miniszterelnökség alól Lázár János új, építésekért és beruházásokért felelős minisztériuma alá kerül.

Ez a portál forrásai szerint azt is jelentheti, hogy a BFK az eddigi formájában megszűnik, Lázár János ugyanis korábban többször beszélt arról, hogy a vidék fejlesztését sokkal fontosabbnak gondolja a fővárosénál. A cikk arra is emlékeztet, hogy Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere egy éve azt mondta, hogy Lázár János sosem szerette Budapestet. Ezen kívül a kormány úgy gondolhatja, hogy Budapest nélkül is meg tudta szerezni a kétharmados többséget, ezért nem prioritás a főváros fejlesztése.

A változás leginkább a BFK által belengetett nagy közlekedési fejlesztéseket érintheti majd, az olyan kormányzati presztízsberuházásokat, például a Liget-projektet vagy a várban zajló építkezéseket nem. Ahogy korábban írtuk, az új Orbán-kormányban legalább hét gazdasági területtel foglalkozó minisztérium is van, így a budapesti uniós fejlesztések furcsa konstrukcióban működhetnek majd: a projektek finanszírozása Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős minisztériumához tartozik majd, de a projektekről Lázár János dönthet.

Lázár János a portál megkeresésére később ígért választ, Fürjes Balázs pedig azt válaszolta, hogy neki és a kormánynak Budapest, a nemzet fővárosa mindig is szívügye volt és az is marad, a portált félretájékoztatták.