Gerhard Schrödert és Karin Kneissl volt osztrák külügyminisztert is szankcionálná az EP, mivel pénzt kaptak az oroszoktól

Az Európai Parlament csütörtökön nagy többséggel felszólította a Bizottságot, hogy terjessze ki a szankciók hatálya alá tartozó személyek listáját „a nagy orosz vállalatok vezető testületeinek európai tagjaira és azokra a politikusokra, akik továbbra is pénzt kapnak Oroszországtól”. Karin Kneissl volt osztrák külügyminisztert és Gerhard Schröder volt német kancellárt név szerint említik.

Gerhard Schröder 2021-ben. Fotó: ALEXEY VITVITSKY/Sputnik via AFP

A szöveg pozitív is említ: „Olyan volt politikusok, mint Esko Aho (volt finn miniszterelnök), Francois Fillon (volt francia miniszterelnök) és Wolfgang Schüssel (Osztrák Néppárt) a közelmúltban lemondtak orosz vállalatoknál betöltött tisztségeikről.” Ugyanakkor a Parlament sürgeti, hogy mások, például Kneissl és Schröder is tegyenek hasonlóan. Ha a bizottság javaslatot tenne a szankciós lista ilyen bővítésére, és azt el is fogadnák, akkor a két korábbi uniós csúcspolitikus vagyonát befagyasztanák.

Schröder Putyin régi barátja, és a Rosznyeft orosz állami energetikai vállalat felügyelőbizottságának elnöke, de dolgozott a Gazpromnak is. Ő volt az egyik ötletgazdája a vitatott Északi Áramlat 2 gázvezetéknek is. Kneissl szintén a Rosznyeft felügyelőbizottsági tagja. 2018-as esküvőjén Putyin is megjelent.

Schrödertől eközben több különleges jogot is megvontak hazájában. A Bundestag költségvetési bizottsága csütörtökön úgy döntött, hogy a hivatalát és a személyzetét is „felfüggesztik”. A koalíciós frakciók és a CDU/CSU által elfogadott állásfoglalás kimondja, hogy Schrödernek „nincsenek további, korábbi szövetségi kancellárként betöltött tisztségéből fakadó kötelezettségei”. A nyugdíját és a személyes védelmét azonban ez nem érinti. (ORF)