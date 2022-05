Amerikai álomgyilkosság: egyetlenegy nagy név sem jött el Orbánék trumpista nagygyűlésére

Miközben a Washington Post Amerika orbanizálódásáról ír, Magyarország éppen trumpizálódna, csakhogy a jelek szerint sokadik nekifutásra sem sikerül elkezdeni felépíteni a szélsőjobboldali internacionálét.

Tavaly ősszel derült ki, hogy az Alapjogokért Központ nevű, fideszes pénzekből működtetett NGO Budapestre hozza a Conservative Political Action Conference-t. Az USA-ban 1974 óta megtartott rendezvény első európai inkarnációjának célja az volt, hogy befolyásos republikánus politikusokat, újságírókat, influenszereket hozzanak el Magyarországra.

A CPAC-t eredetileg március végén, röviddel a parlamenti választás előtt tartották volna meg, és a főszervező fideszes influenszer, Szánthó Miklós korábban emlékeztetett, hogy a CPAC-n republikánus amerikai elnökök is többször felszólaltak. Februárban Szijjártó Péter már úgy hízelgett Donald Trumpnak, hogy őt illetné a Nobel-békedíj, mintha csak ide akarta volna csábítani a kampányhajrában.

Végül egy héttel a CPAC Hungary előtt derült ki, hogy Orbán Viktor mellett egyetlen híresebb ember mond beszédet: Tucker Carlson amerikai tévés, aki amúgy is járt nemrég Magyarországon.

Pedig a megnyitón az Isten, haza, család (God, homeland, family) felirat alatt Balog Zoltán volt miniszter és református lelkész, Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus püspök, Kondor Péter evangélikus püspök és Köves Slomó rabbi kérte Isten áldását a CPAC-re, Köves konkrétan azt kérte Istentől: „Áldd meg Izrael barátait, az Egyesült Államokat, Izrael legnagyobb barátját a világon, és áldjad meg Magyarországot, Izrael legnagyobb barátját Európában!”

Matt Schlapp, az American Conservative Union (ACU) elnöke helyszínbejárást tart az Alapjogokért Központ és az American Conservative Union közös, a Bálna Budapestben tartott sajtótájékoztatója után 2022. május 18-án. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Tóth Gabi énekelte el a magyar, Vastag Csaba pedig az amerikai himnuszt, így sikerült:

Majd azt is kiderült, hogy Tucker Carlson is csak egy rövid videóüzenetet küldött, méghozzá csak 40 másodperceset, ami gyakorlatilag abból a klasszikus alt-right-érvelésből állt, hogy onnan tudod, hogy Orbán jó, hogy a republikánusok ellenségeit felháborítja. XD

A konferencia második napján pedig jött a meglepetés, ami Donald Trumptól volt egy 1 perces üzenet:

Rajtuk kívül még a brexites Nigel Farage volt viszonylag ismert, ő is csak egy 1,5 perces videót küldött.

Személyesen egyetlen híres politikus sem jelent meg, sőt egyetlen aktív republikánus képviselő sem volt itt, néhányan rövid videóüzenetet küldtek.

De még a háború előtti V4-es barátaink is távol maradtak, sem Lengyelországból, sem Csehországból, sem Szlovákiából nem jött ide senki a kormánypártokból.

De még az európai szélsőjobbos pártelnökök is távol maradtak: a spanyol Vox elnöke, Santiago Abascal csak egy videót küldött, Matteo Salvininek híre-hamva sem volt, a Telex pedig arról számolt be, hogy hétfőn még Marine Le Pent is bejelentették online felszólalóként, de aztán az erről szóló Facebook-posztot törölték. (A francia államfőt magyarországi hitelből sikertelenül kihívó elnökjelölt pártjának, a Nemzeti Tömörülésnek az elnöke, Jordan Bardella legalább személyesen megjelent.)

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A jelek szerint nem voltak kíváncsiak Orbán Viktor totális győzelmet kínáló 12 pontjára, a beszédében ő is csak a 80 éves egykori cseh elnököt, Vaclav Klaust köszönthette, aki már egy évtizede nincs sehol.

Az már csak hab a tortán, hogy az egyik vendég, Rick Santorum volt amerikai elnökjelölt a magyar kormányoldal üzenetével szembemenve a Hír Tv-ben határozottan kiállt az az orosz agressziótól Európát is védő Ukrajna fegyverekkel és szankciókkal való támogatása mellet.