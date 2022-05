Levelet írtak Orbánnak a pedagógusszervezetek, folytatni szeretnék a sztrájktárgyalásokat

Levelet írt Orbán Viktornak a PDSZ és a PSZ közös sztrájkbizottsága.

A szakszervezetek tavaly októberben kezdték a sztrájktárgyalásokat a kormány által kijelölt tárgyalópartnerrel, Kisfaludy László helyettes államtitkárral. A tárgyalások elsősorban a pedagógusbérek rendezéséről és a munkaterhek csökkentéséről szóltak. Bár a két szakszervezet a tárgyalássorozat alatt enyhített is az eredetileg benyújtott követeléseken, így sem sikerült megállapodni.

Először januárban, egy kétórás figyelmeztető sztrájkkal jelezték az elégedetlenségüket, amire válaszul a kormány kiadott a rendeletet, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy látható módon sztrájkoljanak a pedagógusok.

A tanártársadalom erre országos polgári engedetlenségi mozgalommal reagált, a szakszervezetek és a kormány viszont továbbra sem tudott megállapodni a tárgyalóasztalnál.

A PDSZ és a PSZ újabb, határozatlan idejű sztrájkot hirdetett március 16-tól. Ezt április 1-én felfüggesztették, az új kormány megalakulásáig. Orbánnak címzett levelükben most azt írják, a sztrájk felfüggesztésekor a nyilvánosságnak is bejelentették, hogy az egyeztetést az új kormány megalakulása után folytatják, és amennyiben nem sikerül rövid időn belül megállapodásra jutniuk, a márciusi, határozatlan időre meghirdetett sztrájkot is folytatják.

A levélben közlik a miniszterelnökkel, hogy tovább kívánják folytatni a sztrájktárgyalásokat, és kérik, hogy jelölje ki a tárgyalópartnert, aki a kormányt képviseli majd.

A követelések nem változtak:

A pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak garantált illetménye 2022. január 1-jétől – a Kormány által ajánlott 10 százalékon felül – további 45 százalékkal emelkedjen!

Az oktatási ágazatban nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetménye a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fokozatának összege – a fizetési fokozathoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2021. szeptember 1. napjával emelkedjen a következők szerint: A1-nél a minimálbérre, B1-nél a garantált bérminimumra, F1-nél a garantált bérminimum 130%-ára!

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje 2021.szeptember 1-jétől heti 22 óra legyen!

A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek heti 40 órás munkaidején belül a kötött munkaidő legfeljebb heti 35 óra legyen. A kötött munkaidejükben lehessen őket beosztani tanulócsoportba, egyéni megsegítésre, valamint gyermekfelügyeletre. Heti 5 órát adminisztrációval, illetve felkészüléssel tölthessenek.

A közoktatás az új kormányban Pintér Sándor Belügyminisztériumához tartozik majd. Múlt szerdai miniszteri meghallgatása után a régi-új belügyminiszter kérdésünkre azt mondta, a sztrájktárgyalásokon a kormány részéről delegált tárgyalópartner valószínűleg miniszterhelyettese, Rétvári Bence lesz, vagy az oktatási területekért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán. De ez attól is függ, hogy mik a sztrájkkövetelések, tette hozzá Pintér.

A szakszervezetek levele teljes terjedelmében, a követelések indoklásával együtt itt olvasható.