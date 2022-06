Gyerekek szeme láttára lőttek agyon vaddisznókat és malacaikat Budán

Kedden bejárta a közösségi médiát a hír, hogy vaddisznókat és malacaikat láttak Budán a Szent János Kórház közelében. Szerdán már egy sokkal rettenetesebb hír terjed képekkel és videókkal a Facebookon: hogy vadászok fényes nappal, emberek, köztük gyerekek szeme láttára mészárolták le a malacokat, akiknek rángatózó teste a villamossínek melletti árokban végezte.

Az egyik beszámoló szerint a János kórház környékén reggel fél 9 körül a villamos ablakából kellett végignéznie az utasoknak, ahogy vadászok lelövik a malacokat. A beszámolók szerint lövések hallatszottak, aztán a villamos meg is állt egy kis időre. Szemtanúk szerint az eset láttán a villamoson utazó egyik kisfiú sokkot is kapott, hozzá mentőt kellett hívni.

A 24.hu kérdésére a BRFK megerősítette, hogy több bejelentés is érkezett az eset miatt, a II. kerületi rendőrfőkapitányság pedig nyomozást rendelt el foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A Blikknek a II. és XII. kerületi önkormányzat is azt nyilatkozta, nincs közük a kilövéshez, ők is a hírekből és a rendőrségtől tájékozódnak az esetről.

Budapest belterületén csak rendőri engedéllyel lehet vadakat befogni vagy kilőni, és azt is csak a rendőrség által jóváhagyott helyen lehet megtenni, miután a vadász meggyőződött, hogy a kilövés nem veszélyezteti emberek életét és személyes biztonságát.

A Macskaárvaház Alapítvány és a Szurkolók az Állatokért Mozgalom közös közleményt adott ki az esetről, amelyben bejelentették, hogy feljelentést tesznek a vadászok ellen. Mint írják: "Nem csak aljas, sunyi, kegyetlen, embertelen gyilkosság, szakmaiatlan és közveszélyes tett volt a Szent János Kórházba tévedt anyamalac és kölykei agyonlövése, de meggyőződésünk szerint a perverz, gyilkosságra szomjazó vadászok tette megvalósíthatja az állatkínzáson kívül a lőfegyverrel visszaélés, a garázdaság és a közveszélyokozás bűncselekményét is."