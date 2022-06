Sikeres kötvénykibocsátással növelte adósságát a magyar állam

Magyarország sikeresen bocsátott ki kötvényeket a nemzetközi piacon, a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban - jelentette be a hírt Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Egyelőre több részletet nem árult el a fideszes politikus.

Fotó: Németh Dániel/444

Ugyanakkor lapunk is megírta, hogy 2,5 milliárd eurós extra devizakötvény-kibocsátást tervez Magyarország. A döntés lehetséges oka, hogy a kormány vélhetően azzal számol, a betervezett uniós források egy része nem folyik be az idén. A kormányközeli Világgazdaság pedig a napokban azt írta: hétéves dollár- és kilencéves eurókötvény kibocsátásának lebonyolításába kezdett Magyarország. Egy sikeres devizakötvény-kibocsátás elvileg stabilizálhatja a forint árfolyamát is.