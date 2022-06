"Hogyan is támogatnám az enyémek halálát" - mondja a Babuska Z néven putyinista ikonná vált ukrán nyugdíjas

A BBC riporterei megtalálták Bábuska Z-t. A 69 éves Anna Ivanovna Velika Danyilivkában, egy Harkivhoz közeli faluban él, és csak mostanában szembesül a világhírrel. Abszurd történetét, vagyis azt, hogy hogyan vált egy idős ukrán asszony az orosz propaganda szürreális eszközévé, Boros Juli már május elején megírta. Most a BBC riporterei végre magával az érintettel is beszélni tudtak.

Bábuska Z a híres videóban a szovjet zászlóval

Bábuska Z története nagyon tömören összefoglalva annyi, hogy amikor az ukránok májusi harkivi ellenoffenzívájuk során felszabadították Velika Danyilivkát, az idős asszony egy szovjet zászlót lobogtatva köszöntötte őket, majd amikor azt az ukrán katonák elvették tőle és megtiporták, visszautasította a tőlük kapott élelmiszercsomagot. Lett is nagy örjöngés az orosz nyilvánosságban, az egyből Bábuska Z-nek, vagyis az orosz neoszvasztika, az agresszorok szimbólumává lett Z után Z nagymamának elkeresztelt figura szoborként, grafitiként és mémként is az orosz háborús propaganda szolgálatába állt.

Bábuska Z-s felvarró egy orosz katona karján.

Pedig az már az elején elég világos volt, hogy inkább csak egy zavarodott idős asszonyról lehet szó. Ezt most a BBC riportja is megerősítette. Az egyből kiderült, hogy egyáltalán nem támogatja hazája lerohanását. "Hogyan is támogathatnám az enyémek halálát? Az unokáimnak, dédunokáimnak Lengyelországba kellett menekülniük. Mi meg félelemben és rettegésben élünk" - mondta.

De akkor mégis miért üdvözölte az ukrán katonákat szovjet zászlót lobogtatva? Félreértésből. Azt hitte, oroszok érkeztek a falujában. "Én csak orültem, hogy az oroszok nem harcolnak velünk. Örültem, hogy újra egyek lehetünk" - mondta, majd azt fejtegette, hogy számára a vörös zászló nem Oroszország vagy a SZovjetunió zászlaja, hanem "a minden családban, minden városban, minden köztársaságban uralkodó szeretet és boldogság" szimbóluma". Szovjet reflexek dolgoztak hát benne, ami abban is megmutatkozik, hogy Vlagyimir Putyint nem is bírálná nyíltan. "Putyin elnök. Cár, király, uralkodó" - mondta, bár "ha beszélhetnék vele, megmondanám neki, hogy hibázott. Mit tettünk mi, ukrán munkások, hogy ezt érdemeljük? Mi szenvedjük a legtöbbet" - mondta.

Velika Danyilovkát nem kímélték az oroszok, többször is megbombázták a települést. Ivanovna házát is megtépázták a repeszek. "Most már látom, hogy nem törődnek itt az emberekkel Ukrajnában, csak meghódítani akarják a földünket" - mondta az oroszokról. Ivanovna amúgy most eléggé fél. Az ukrán nyilvánosságban vélt oroszpártisága miatt támadják. Szomszédai kerülik. "Nem vagyok boldog, hogy híressé tettek, mert Ukrajnában most árulónak tartanak" - mondta, majd az interjú végén a BBC újságíróira próbálta tukmálni a hírhedt szovjet zászlóját. "Nem akarok semmi bajt. Nem akarom, hogy bárki ellenem használhassa" - mondta. (Via BBC)