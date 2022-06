Bocsánatkérés helyett bocsánatkérésre szólítja fel a Ryanair Nagy Mártont

Bocsánatkérésre szólította fel Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert hétfő délutáni közleményében a Ryanair, amiért az „hamis állításokkal félrevezette” az utazókat „az extraprofitadóval kapcsolatban, amellyel július 1.-től őket fogja büntetni”, írja a Telex.

A légitársaság és a magyar kormány az ún. extraprofitadó miatt feszültek egymásnak. A Ryanair vezérigazgatója a tőle megszokott módon nem fogta vissza magát, ötször idiótázta le Nagyot, az adójával együtt. Nagy azóta bocsánatkérést követelt a Ryanairtől, a cég azonban nem adja magát könnyen, azóta kiderült, hogy honlapjukon jegyvásárláskor a vevőket az az üzenet fogadja, hogy a Magyar Nemzet hazudott, amikor azt állította, hogy a magyarok az adó miatt tömegesen váltják vissza a Ryanair-jegyeket.

Az ír fapados légitársaság szerint Nagy ezekkel tévesztette meg a magyarokat:

Hamisan az állítás, miszerint a Ryanair „Európa legnyereségesebb légitársasága”. A Ryanair ugyanis nemrégiben jelentette, hogy a már második éve zár veszteséggel.

Hamisan állította, hogy az extraprofitadót más európai országokban gond nélkül kifizetik. Egyetlen más európai ország sem alkalmaz ilyen adót egy olyan veszteséges iparágokban, mint amilyen a légiközlekedés. (A Telex megjegyzi: „extraprofitadó” valóban nincs máshol, de hasonló jellegű és összegű díjakat fizettet a társaságokkal számos ország.)

Félrevezette a magyar családokat, amikor azt állította, hogy „senki sem háríthatja át a lakosságra a különadót”. „Mint azt Nagy miniszter úr jól tudja, az uniós jog, az 1008/2008/EK rendelet értelmében minden légitársaság szabadon, a nemzeti kormányok vagy fogyasztóvédelmi hatóságaik beavatkozása nélkül állapíthatja meg az EU-n belüli légi járatok viteldíjait (lásd a mellékelt 1008/2008/EK rendeletet)”



„Még mindig meg vagyunk rökönyödve azon, hogy Nagy Márton miniszter úr továbbra is hamis állításokkal és kijelentésekkel vezeti félre a magyar családokat és utazókat” – mondta a közlemény szerint Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója Szerinte „Nagy miniszter úrnak most bocsánatot kellene kérnie, amiért idióta extraprofitadót vezetett be egy veszteséges iparágra, és bocsánatot kellene kérnie azért is, hogy félrevezette a magyar családokat és az utazókat, akiknek ezt az adót meg kell fizetniük, ha július 1-jétől Magyarországra vagy Magyarországról akarnak repülni. Még jobb lenne, ha bocsánatkérés helyett Nagy miniszter úr eltörölné ezt az idióta adót, amelynek semmi keresnivalója egy olyan veszteséges iparágban, mint a légiközlekedés, amely 2 évnyi pusztító veszteséget szenvedett már el a Covid-19 és az ukrajnai orosz invázió miatt" - mondta, úgyhogy most várjuk, ki kér először bocsánatot kitől, vagy ki kéri, hogy kérjen a másik bocsánatot, amiért az bocsánatot akarta kérni a másiktól.