Gigantikus kőszálikecske-roboton büntethetnek a japán nyugdíjasok

Never Mind the Kecskeszimulátor, Here's the Robotkecske!



Bemutatták Bexet, a japán négylábú robot, ami egy hatalmas kőszáli kecskére hasonlít (ahogy a neve is az ibexre).

A Kawasaki Heavy Industries találmánya az elöregedő népességnek kínál megoldást. Képes például nehezebb rakomány szállítására is, az itthon is széleskörben elterjedt elektromos mopedekkel szemben még göröngyösebb talajon is.

Ha pedig a japán nyugdíjasok elég fittek, maguk is megülhetik a monstrumot.