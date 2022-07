Norvégia egymilliárd eurós segélyt nyújt Ukrajnának

Jonas Gahr Støre norvég kormányfő bejelentette pénteken, hogy Norvégia a következő két évben csaknem egymilliárd eurónak megfelelő segélyt nyújt Ukrajnának. A norvég miniszterelnök pénteken Ukrajnában járt , és Kijev mellett az Oroszország kezdeményezte háborúban súlyos károkat elszenvedő Jahidne faluba is ellátogatott. Megrendítették a látottak, az NTB norvég hírügynökség szerint "földi pokolként" írta le a falut.

Jonas Gahr Støre és Volodimir Zelenszkij Kijevben. Fotó: -/AFP

A norvég kormány már korábban is támogatta Ukrajnát az orosz megszálló csapatok elleni harcban, szerdán például azt jelentette be, hogy három rakéta-sorozatvetőt adományoz az ukrán erőknek. A most bejelentett 10 milliárd norvég koronát (970 millió euró) "humanitárius célokra, újjáépítésre, fegyvervásárlásra és a hatósági hivatalok működésének támogatására" adják.

"Az ukrán nép mellett állunk, mi is támogatjuk a szabadságért vívott harcát, mert nemcsak a saját hazájáért küzd, hanem demokratikus értékeinkért is" - jelentette ki Jonas Gahr Støre. (MTI)