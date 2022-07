Sérelemdíjat kell fizetnie egy pécsi szervezet számlájára a Tempus Közalapítványnak, mert rájuk akarta fogni, hogy „külföldi ügynökök”

A pécsi Emberség Erejével Alapítvány egyike azoknak a civil szervezeteknek, akik nem voltak hajlandóak külföldi ügynökökként regisztrálni magukat a civiltörvény szerint. Ez a törvény azóta elbukott, amikor az EU Bírósága jogellenesnek ítélte, ám az Emberség Erejével még azokban az időkben pályázott az egyes EU-s források elosztásáért felelős Tempus Közalapítványhoz, amikor az még érvényben volt.

Az elosztószervezet a pályázat során kikötötte, hogy ahhoz köti a pályázati pénz elnyerését, hogy az Emberség Erejével nyilatkozik: regisztrálta magát külföldi ügynökként. Az Alapítvány tartotta magát az elveihez, a pályázati pénzt elvesztette, viszont a TASZ és a Magyar Helsinki Bizottság segítségével beperelte a Tempus Közalapítványt. Erről itt már írtunk.

A pécsi EMberség Erejével Alapítvány csapata. Fotó: Ruprech Judit

Az elsőfokú ítélet most született meg. A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a Tempus Közalapítvány jogellenesen különböztette meg a pécsi szervezetet, amikor jogellenes civil törvényre hivatkozva utasította el a pályázatukat. Ráadásul 600 000 Ft sérelemdíjat köteles nekik fizetni, valamint nyilvánosan is bocsánatot kell kérnie.

Az alapítványt képviselő TASZ közleményében azt írja: „Tehát nem csak a civiltörvény bukott el, hanem a Tempus Közalapítvány is, amely álságos módon még az EU Bíróságának ítélete után hónapokkal is azzal érvelt, hogy ő csak a (jogellenes) törvényt tartatja be a pécsi civil szervezettel.”