A szolnoki Hetényi Géza Kórház bejelentette, hogy nem tudnak gyermek intenzíves ellátást igényelő műtéteket végezni

Amikor azt kérdezik, hogy mégis hogyan omlik össze az egészségügyi ellátás, akkor tessék csak a Szolnoki Hetényi Géza Kórházra egy pillantást vetni - írja Facebookon Kunetz Zsombor orvos, a 444-en rendszeresen megjelenő Röntgen blog szerzője.



Kunetz szerint a szülészeti és a neurológiai, valamint a stroke ellátás már eddig is akadozott ebben a kórházban, és ez így is marad ebben a hónapban is. Most már azonban nemcsak a felnőtt ellátást, hanem a gyermek ellátást is érinti a humánerőforrás-hiány, ami nem korlátozódik a nyári szabadságok idejére.

Idézi a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozatát, miszerint

"a Kórház rendelkezésére álló feltételek mellett olyan műtét nem végezhető, mely előreláthatólag gyermek intenzíves ellátás igényel."

Így - folytatja Kunetz - ezeket a gyermekeket a rendelet szerint olyan intézményekbe kell szállítani, amelyek kb. másfél, két órás távolságra vannak, hiszen ezen kórházak rendelkeznek gyermek intenzíves kapacitással a Szolnoki Kórház "közelében".

Kunetz szerint „egy súlyos balesetben sérült gyermek másfél-, két órás további utaztatása a definitív, azaz a végleges ellátóhelyre akár a gyermek halálát is okozhatja” és „hasonlóan végzetes lehet a késlekedés egy-egy akut fül-orr-gégészeti megbetegedés, vagy akut hasi katasztrófa esetén”.



„A Szolnoki Kórház vezetése legalább nem próbálja klímacserével, és egyéb tervezett karbantartással elfedni a valóságot, és azt sem állítja, hogy a gyermekek érdekei nem sérülnek, akkor ha kiesik a gyermek intenzíves ellátás, ahogyan ezt a Békés Megyei Központi Kórház igazgatója nyilatkozta, hanem beleáll és jelenti, ha megoldani nem is tudja ezt az országos problémát” - írja Kunetz.