Délelőtt demonstrációt tartanak az új kata-törvény ellen

Még a Fidesz kormányzása alatt, egyéni képviselői indítványokkal pillanatok alatt elfogadott törvények korában is megrázó sebességgel igyekszik lényegében megsemmisíteni a kisadózók egyszerűsített adózását lehetővé tevő adónemet, a Katát a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki kormányinfón az Index kérdésére még arról beszélt, hogy nincs kész a tervezet, ehhez képest a Pénzügyminisztérium hétfőn benyújtotta javaslatát, amely lényegében az adónem felszámolását jelenti azzal, hogy a katás vállalkozók a taxisok kivételével a jövőben csak magánszemélyektől szedhetnének be bevételt. Ez teljesen életszerűtlen, rengeteg kisadózó vállalkozó üzletel cégekkel is, ám ezt a most előterjesztett szabályok szerint a jövőben nem folytathatná.

A javaslatról kedden már szavazhatna is a parlament. A kormány javaslatához már érkezett két módosító, a Momentum javaslata például kivenné belőle azt a részt, amely szerint a katás vállalkozók csak magánszemélyeknek állíthatnának ki számlát, és módosítaná az új katás rendszer bevezetésének határát is. A kormány ugyanis év közben, szeptember 1- hatállyal módosítana a szabályokon, alig másfél hónapot adva a vállalkozóknak az átállásra. A Mi Hazánk pedig azzal módosítaná a törvényt, hogy a katás vállalkozók állami, önkormányzati szerveknek és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak továbbra is szolgáltathassanak, és maradjon meg a mellékállásban dolgozók Katája.

A kormány hétfőn benyújtott javaslata ellen villámgyorsan tüntetés is szerveződni kezdett. Mivel az ilyen demonstrációkat a gyülekezési törvény alapján előre be kell jelenteni, a mostani gyűlést spontán tüntetésként hirdették meg. "Ez normális? Hogy mindenkit ki kell tiltani szinte a KATA-ból? Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás! Szólaljunk fel emberek!" - áll a meghirdetett Facebook-esemény leírásában.

A tüntetés helyszíneként az esemény oldalán, csak térképen a Gellért hegy Szabadság hídhoz közeli lába lett feltüntetve, de a szervező egy posztjában a Parlament előtti Kossuth teret jelölte meg helyszínként. A posztjában újra kiemelte, hogy a demonstrációt nem jelentette be, de elméletileg ilyen, aktuális eseményekre reagáló demonstrációknál ez nem is feltétlenül szükséges. Mindenesetre posztjában jelezte, hogy "mindenki saját felelősségére tevékenykedjen", valamint azt is, hogy a "találkozó teljesen spontán, nincsen előre megtervezve semmi, aki szeretne, az nyugodtan beszéljen a tömeghez!". Ma hajnalig 2600-an jelezték részvételi szándékukat, az érdeklődők száma meghaladja a 11 ezret.