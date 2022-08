Az oroszok ellen bevált Bayraktar drónokat venne a magyar kormány Törökországtól

Palkovics László technológiai és ipari miniszter hétfőn tárgyalt hadiipari együttműködésről Ankarában. Itt szóba került a török drónok magyarországi gyártása is. A török állami Anadolu hírügynökségnek azt mondta: „A magyar hadsereg török védelmi ipari termékeket vásárol. Úgy döntöttünk, hogy a páncélozott személyszállító járművek területén vezető cégtől vásárolunk termékeket. Megállapodást kötöttünk a magyarországi gyártásról is.” Itt a a Gidrán típusú harcjárművekre utalhatott.

De szóba kerültek a pilóta nélküli repülőgépek (UAV) is. Ezen a területen is vizsgálják az együttműködés lehetőségét. Elmondása szerint a Honvédelmi Minisztérium már elvégezte a szükséges értékeléseket a Baykar által gyártott Bayraktar drónok beszerzéséhez. Palkovics szerint ez olcsóbb, de hatékonyabb technológia a többihez képest. A Bayraktar TB2 harci drónok az orosz–ukrán háborúban váltak igazán ismertté, a háború legelső szakaszában nagyban hozzájárultak az ukránok sikeres védekezéséhez. A török gyártó nemrég az ukránoknak ajándékozott három Bayraktar TB-2-es drónt.

A miniszter megemlítette, hogy a zalaegerszegi Zala Zone járműipari tesztközpontot akár török cégek is használhatnák.

Palkovics beszélt arról is, hogy a török cégek hozzájárulhatnak Magyarország energiafelhasználásának átalakításához. Itt belengette, hogy az ország fokozatosan átáll a megújuló energiaforrásokra. Amellett, hogy növelik a napelemes kapacitásokat, a következő 10 évben 16 milliárd eurót fognak befektetni a geotermikus és szélenergiába és más energiaforrásokba. Ez azért is meglepő, mert a kormány eddig akadályozta az újabb szélerőművek telepítését.

A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz–ukrán háború miatt Ukrajna helyett Törökországon és Magyarországon át érkezhetne a kínai áru Európába. Magyarország, Törökország, Szerbia és Bulgária már meg is egyeztek arról, hogy nagyobb részt vállalnak a Kína és Európa közötti vasúti áruforgalomból. Palkovics szerint az Orient Expressz újbóli megnyitása fontos lépés lenne a vasút kapacitásának és kihasználtságának növelésében. (via Világgazdaság)