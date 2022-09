Kyrgios poénból az ellenfél térfelén ütött meg egy labdát, el is vesztette a megnyert pontot

Az ausztrál Nick Kyrgios a US Open nyolcaddöntőjében négy játszmában (7:6, 3:6, 6:3, 6:2) legyőzte a címvédő és világelső orosz Danyiil Medvegyevet.

Még az is belefért a kirobbanó formában lévő Kyrgiosnak, hogy roppant hülyén elveszített egy megnyert pontot a harmadik játszma legelején. 30-30 állásnál egy felpattanó labdát ütött meg viccből Medvegyev térfelén, csakhogy ekkor még játékban volt a labda. Így bréklabda helyett az orosznál lett az előny, és be is húzta az adogatását.

Egy másik nyolcaddöntőn a norvég Ruud simán verte a francia Moutet-t 6:1, 6:2, 6:7, 6:2. Annyira nem ment a franciának, hogy egy rossz megoldás után fekvőtámaszokkal büntette magát.