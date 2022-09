Átutazta a család a világot, hogy lássák a gyerek debütálását Törökországban, erre 20 másodperc után jött a piros lap

A japán válogatott Shoya Nakajima – korábban a Portóban is megfordult – idén szerződött a török Antalyaspor csapatához, amelyben most debütálhatott csereként. Az alkalom a családot is megmozgatta, hárman is átutazták a fél világot, hogy láthassák a gyereket az Adanaspor elleni meccsen.

Nakajimát az 58. percben cserélték be, de nem tölthetett sok időt a pályán, pocsékul sikerült szerelési kísérlete után hiába szánta-bánta bűnét, és hiába kapott elsőre csak sárgát, a VAR közbelépett, így jött a jól megérdemelt piros. A család a döntés után konkrétan összeomlott a nézőtéren.

Mindez eléggé emlékeztetett Lionel Messi 17 évvel ezelőtti válogatottbeli debütálására, amikor szintén 20 másodpercet játszhatott, majd kiállították könyöklésért. Nakajimára ezzel együtt szerényebb karrier várhat a továbbiakban.