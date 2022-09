Közzétette a kormány a listát a 284, már biztosan elmaradó beruházásról

Közel 300 felfüggesztett beruházás szerepel azon a listán, amit Csepreghy Nándor adott közre a parlamentben a DK-s Vadai Ágnes kérdésére válaszul. Vadai írásbeli kérdésében arra volt kíváncsi, hogy melyek azok az állami beruházások, melyek kivitelezését elhalasztotta a kormány. Pár napja, egy konferencián derült ki, hogy összesen 2100 milliárd forint értékben nem valósulnak meg beruházások.

Fotó: Németh Dániel

A listán az ország minden részéből fordulnak elő projektek, és a hvg.hu összesítése alapján a leállított beruházások jelentős része közlekedési infrastruktúra-beruházás: nem valósul meg számos összekötő- vagy elkerülő út, közútfelújítás és fejlesztés. Emellett elmaradnak egészségügyi és sportlétesítmény-beruházások is, és iskolaépítések is elmaradnak.

A tízoldalas dokumentum valószínűleg még nem is a végleges lista: Lázár János dolga a kormányban, hogy a forráshiány miatt melyik tervezett beruházásokról mondjon le a kormány, és a most benyújtott lista azokat a beruházásokat gyűjti össze, melyek elmaradásáról kormánydöntés is született.

A kormány képviselői az elmúlt hetekben többször hangsúlyozták, hogy a felfüggesztés csak a 2022/2023-as évekre vonatkozik, és utána mindent be fognak pótolni.