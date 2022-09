Katonának kiadva magukat felhívták Putyin szóvivőjének a fiát, hogy másnap be kell vonulnia, de közölte, hogy arról szó sem lehet

Miután Vlagyimir Putyin orosz elnök szerda reggel bejelentette, hogy részleges mozgósítás lesz Oroszországban az ukrajnai háború miatt, rengeteg orosz férfi kezdett el izgulni, hogy vajon őt el fogják-e vinni. Voltak, akik nem bíztak semmit a véletlenre, és rohantak repülőjegyet venni, mások csak reménykedhetnek, hogy a gyaníthatóan szándékosan elég szellősen megalkotott behívási paraméterek alapján sem kerül rájuk a sor.

És vannak, akik vélhetően úgy érzik, hogy nincsenek veszélyben, legalábbis ez derült ki abból a videóból, amit a Navalnij-közeli online csatorna mutatott be szerdán. A műsorvezető, Dmitrij Nyizsovcev élő adásban hívta fel a Kreml szóvivőjének, Dmitrij Peszkovnak a fiát, Nyikolajt, magát toborzótisztnek kiadva, és azt tudakolva, hogy az ifjabbik Peszkov megkapta-e a behívóját, és ott tud-e lenni délelőtt 10-kor a kötelező vizsgálaton.

A Kreml-szóvivő fia közölte, hogy szó sem lehet róla, majd azzal folytatta, hogy ha a hívó fél tudja, hogy ő Peszkov, akkor azt is tudhatná, hogy mennyire elhibázott lenne az ő ottani jelenléte, és az egész kérdést egy másik szinten fogja megoldani.

Utána az Ukrajinszka Pravda angol nyelvű leirata szerint azzal folytatta, hogy meg kell értenie, mi is történik, illetve milyen jogai vannak, és megüzente a magát katonatisztnek kiadó műsorvezetőnek azt is, hogy egyiküknek sem érdeke, hogy őt elvigyék. Peszkov kitért arra is, hogy nem okoz számára problémát, ha meg kell védenie a hazáját, de előbb meg kell tudnia, hogy politikai szempontból egyáltalán kivitelezhető-e, hogy így tegyen.

Arra a kérdésre, hogy akkor legalább önkéntesnek jelentkezik-e, Peszkov fia határozott nemmel felelt. Azt mondta utána, hogy kész elmenni, de csak ha Vlagyimir Vlagyimirovics mondja ezt neki.

Angol felirattal csak a beszélgetés egy rövidebb részlete érhető el a neten, de a kamuhívásról beszámolt a Guardian moszkvai tudósítója is a riportjában.