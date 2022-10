A Nemzeti Sport állami kézbe került, a Nemzeti Sportügynökség az új tulajdonosa

Szombattól a Nemzeti Sport az állami tulajdonú gazdasági társaság, a Nemzeti Sportügynökség tulajdonába kerül.

A képen a Nemzeti Sportban előszeretettel szereplő Szöllősi György főszerkesztő megsokszorosítva

A közlemény szerint az adásvétellel az ügynökség legfőbb célja az értékmegőrzés mellett a napilap közszolgálati feladatainak ellátása, amire a jövőben kiemelt hangsúlyt fektet a cég.

„A jövőre 120 éves Nemzeti Sport Magyarország legrégebben megjelenő nyomtatott sportnapilapja, amely a jövőben továbbra is nyomtatott és online formában jelenik meg. A tulajdonosváltással a napi munka nem változik, továbbra is a jelenlegi szerkesztőség viszi a lapot” – áll a közleményben, ami szerint „továbbra is stabil háttérrel működhet tovább hazánk egyik legrégebbi napilapja”.

A Napi.hu erről azt írta: „Nagy Márton miniszter a Nemzeti Sport című sportlapot kiadó N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-ben az állami tulajdonosi jogok gyakorlójának a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-t jelölte ki. Az N.S. Médiát nyáron alapította napilapkiadásra a Nemzeti Sportot eddig megjelentető - jelenleg több mint nyolcan lapot kiadó - Mediaworks Hungary Zrt., amelynek tulajdonosa a Fidesz-közeli KESMA médiaalapítvány. A HVG számolt be arról augusztusban, hogy a Mediaworks önálló cégbe (N.S. Média) szervezte ki Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc sportlapját. Most ez a cég került állami tulajdonba.” (MTI, Napi)