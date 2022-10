Hvg.hu: megígérte a kormány a tiltakozó ukránoknak, hogy átírják a botrányos földrajztankönyvet

A Belügyminisztérium oktatási államtitkárságának utasítására “virtuálisan” kicserélik a nyolcadikos diákok földrajztankönyvének 122. oldalát, amelynek Ukrajnáról szóló szövege diplomáciai vihart kavart Ukrajna és Magyarország között – értesült az államtitkárságon az ügyben tartott egyeztetésen résztvevő egyik szereplőtől a hvg.hu.

A könyv olyan formában ír Ukrajnáról, mintha az nem egy inváziót szenvedne el Oroszországgal szemben szuverén országként, hanem az országban élő orosz kisebbséggel szemben robbant volna ki egyfajta belső fegyveres konfliktus:

„A népes Ukrajnában a nemzetiségek eloszlása nagyon egyenlőtlen. A többség ukrán nemzetiségű, de az ország keleti részén jelentős az oroszok aránya, a Krím-félszigeten pedig ők alkotják a többséget. A két keleti szláv nyelv (orosz, ukrán) hasonló. Az oroszok által lakott országrészekben a lakosság egyötöd része kevert orosz–ukrán nyelven beszél. Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím-félszigetért.”

A hvg.hu csütörtökön arról ír, hogy ukrán civil szervezetek mellett Ukrajna budapesti nagykövetsége is tiltakozik a Külügyminisztériumnál az ügyben. A lap szerint az ideiglenes ukrán ügyvivő, Balog István személyesen is tiltakozott a tárcánál, és szóbeli diplomáciai jegyzéket is átadott, hogy sürgesse a megoldást.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/-/MTI/MTVA

“Két héttel a levél elküldése után, szeptember 29-én voltunk bent a négy aláíró közül hárman a minisztériumban, ahol segítőkészek és megértőek voltak” – mondta a hvg.hu-nak a 20 éve Magyarországon élő Petrovszka Viktória, az “Egység” Ukrán Egyesület elnöke, aki szerint a helyzet rendezése érdekében a minisztérium (Maruzsa Zoltán államtitkár nem volt ott a találkozón) több ígéretet is tett. Ezek a következők:



az ukrán civil szervezetekkel egyeztetett, konszenzusos új szöveggel “minél hamarabb” kijavítják a földrajztankönyv online verziójában az Ukrajnáról szóló, vitatott részt

a nyomtatott, a diákoknak kiosztott könyvekkel már nincs mit kezdeni, de az iskoláknak javasolják, hogy a javított, online verziót használják majd a tananyag átadásakor

ez a könyv kifut a rendszerből, az újnál pedig – amit a jövő ősszel kezdődő tanévtől használnak – az Ukrajnáról szóló részt előzetes egyeztetésre megküldik a civileknek

A hvg.hu ellenőrizte, és a tankönyv online verziója még nem frissült.