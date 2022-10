Nem segített Bolsonarón, hogy Orbán Viktor kiállt mellette

Orbán Viktor nem titokolta, hogy kinek a győzelméért szorít a brazil elnökválasztáson, még videóüzenetet is küldött Jair Bolsonarónak szeptember végén. Az üzenetet Bolsonaro meg is osztotta október elsején a Twitterén.

Az üzenet ez volt:

„Kedves Brazil Barátaim!



Önök fontos választásra készülnek. Én több, mint harminc éve szolgálom a hazámat itt, Európában. Sok vezetővel találkoztam, de nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az Önök elnöke, Bolsonaro elnök úr. Örülök, hogy együtt dolgozhattam vele. Nagy megtiszteltetés volt megfigyelni és megtanulni, ahogyan csökkentette az adókat, ahogy stabilizálta a gazdaságot, ahogy visszaszorította a bűnözési rátát, és Brazília számára egy fényesebb jövőt készített elő. Azt kívánom, hogy folytathassa a munkáját, és Önök Brazíliában mindannyian élvezhessék ennek áldását. Olyan elnökről beszélünk, aki a mai progresszív, liberális világuralom mellett is elég bátor volt ahhoz, hogy Brazíliát helyezze mindenek elé és a Jóistent mindannyiunk fölé. Sok sikert kívánok Önöknek!

Go Bolsonaro!”

Miután Bolsonaro megnyerte az előző elnökválasztást 2018 novemberben, Orbán hamar elkezdte keresni a barátságát. Előbb telefonon gratulált neki, ennek örömére Bolsonaro meg is hívta a beiktatási ünnepségre. Erre Orbán el is ment, nem lehet azt állítani, hogy sok európai vezetővel együtt. A többiek óvatosságát indokolhatták Bolsonaro addig megszólalásai, amit így foglaltunk össze annak idején a brazil Trumpként emlegetett politikusról:

nyíltan visszavágyik a katonai diktatúrába, amelynek tisztje volt,



Trumppal ellentétben durván homofób, egyszer arról beszélt, hogy inkább látná holtan a fiát, mint hogy meleg legyen;



máskor pedig azt mondta egy képviselőnőnek, hogy csak azért nem erőszakolja meg, mert nem érdemli meg;

enyhíteni akarja a fegyverbirtoklás szabályait, amitől Brazíliában nagyon sok embert kiver a víz;



Trumphoz hasonlóan roppant megértő az emberkínzással szemben;

és Trumppal vagy mondjuk Orbánnal ellentétben ő még szavakban sem tartja sokra a demokráciát;

és mivel az Amazonas-medence megőrzése sem fontos neki, könnyen környezeti tragédiához vezethet a politikája.

Jó eséllyel Orbán nem erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nagy elismeréssel látja, hogy azokat az értékeket, melyeket Magyarország is fontosnak tart, Jair Bolsonaro győzelemre vitte a hazájában.

Orbán az elnöki beiktatáson meg is hívta Bolsonarót Magyarországra. A látogatás idén február 17-én megtörtént, először járt brazil elnök Magyaroraszágon. A magyar miniszterelnök a Karmelita kolostorban azt mondta, hogy „az első látogatás izgalmán túl még hozzáadott a tárgyalásokhoz az a tény, hogy Moszkvából érkezett az elnök úr”. Itt Orbán arra gondolt, hogy „a mindennapok életét is a háború lehetősége árnyékolja be, és ezért minden diplomáciai erőfeszítés, amely a háború elkerülését célozza, rendkívül értékes az egész világ, de különösen Magyarország számára, és meg is köszönte Bolsonarónak, hogy „ő is tett erőfeszítéseket az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke”. Egy héttel később az oroszok lerohanták Ukrajnát.

Bolsonaro Orbánnal a beiktatása után a Planalto palotában 2019. január 2-án. Fotó: Marcos Correa/AFP

Orbán februárban így zárta a találkozásuk összefoglalóját: „Köszönjük, hogy az elnök úr eljött Magyarországra. Ott voltam, amikor beiktatták az elnök urat az elnöki hivatalba, ami egy fantasztikus esemény és nagy népünnepély volt. És azt kívánjuk az elnök úrnak, hogy lehetőségünk legyen a következő alkalommal is ilyen eseményen részt venni”.

Nem sokan kampányoltak ennyire nyíltan Bolsonaro mellett, mint Orbán, hivatalban lévő kormányfő pláne nem. A lista: Donald Trump volt amerikai elnök (aki mellett szintén kampányolt vesztes választás előtt Orbán), Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök (ugyanaz igaz rá, mint Trumpra, bár Izraelben most újra választásokat tartanak) és a spanyol Vox vezetője, Santiago Abascal, akinek Orbán szintén küldött októberben támogató videót, Spanyolországban ugyanis jövőre lesznek választások.

Bolsonaro egyébként egyelőre nem ismerte el a vereségét. Ugyanakkor a világpolitika legfontosabb szereplői siettek gratulálni a győztes Lulának, ezzel demonstrálva, hogy elfogadják az eredményt. Így tett az amerikai, az orosz és a francia elnök, a kínai pártfőtitkár és a brit miniszterelnök is. Arról még nincs hír, hogy a Karmelitából ment-e üzenet. Novák Katalin mindenesetre köszöntötte az új elnököt.

