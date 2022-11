Még bizonytalan, mikor indulhat a Parlament belső felújítása, de máris elköltenek 450 milliót a tervekre

Szerda este jelent meg egy kormányhatározat, ami szerint Lázár János építési miniszternek beruházási tervet kell készítenie a Parlament belső rekonstrukciójáról és modernizációjáról. Ebben a tervben a felújítandó rendszerek felmérése mellett Lázárnak az is ki kell találnia, hogy a felújítás ideje alatt szükség lesz-e a törvényhozás átmeneti kiköltöztetésére, valamint a koronát is olyan helyre kellene vinni, ahol továbbra is látogatható. Ugyanígy Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének is látogatható helyet kell találni.

A tervre 457,4 millió forintot szán a kormány a 2023-as költségvetésből. Az erről kiadott csütörtöki közleményben a háború szó kínos kerülése mellett az Építési és Beruházási Minisztérium hangsúlyozta, hogy „a kormány a szankciós válság miatt és a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felfüggesztett minden, még el nem kezdett beruházást. Ez érvényes az Országház amúgy időszerűvé vált belső korszerűsítésére is”. Ezért egyelőre nem kezdődik el az Országház belső felújítása.

Fotó: Lázár János/Facebook

Lázár minisztériuma hozzátette, a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent kormányhatározat nem az Országház felújításáról, hanem a várhatóan többéves belső felújítás lehetőségeinek megvizsgálásáról szól. „A Kormány arról döntött, hogy támogatja, miszerint a jövőben – amikor is azt az anyagi lehetőségek lehetővé teszik – elinduljon a sok szempontból elavult Országház belső rekonstrukciója.”

„Energetikai, gépészeti, biztonsági rendszereit, elektromos hálózatát sürgősen korszerűsíteni kell. Ahhoz, hogy ezt a munkát a szakemberek az anyagi források rendelkezésre állása után megkezdhessék, most arra van szükség, hogy a rekonstrukció lehetőségeiről 2023 közepéig egy terv készüljön. Mindaddig az Országgyűlés épületének belső, tervezett munkálatai – bár időszerűek és szükségesek – most még bizonytalan tervek” – írták.