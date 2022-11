Ársapkát tett a kormány a tojásra és a krumplira is

A kormány még nem döntött erről, Gulyás nem tartja valószínűnek, hogy az öregségi nyugdíjminimum (új nevén: szociális vetítési alap) január 1-én emelkedjen. (Ez az összeg – amitől a többi szociális ellátás összege is függ – nem változott 12 éve.) Gulyás azt mondta, amit tudnak, azt jövőre is megteszik: pedagógus-, rendészeti, orvosbéremelés, de erre most nem képes az ország.