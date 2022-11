Decemberig Rogán viszi Palkovics feladatait

Hétfő este hivatalosan is megjelent a Magyar Közlönyben a határozat Palkovics László lemondásáról, miután szerda óta terjedtek a hírek arról, hogy az eddig mindent végrehajtó miniszter nem csinálja tovább. Ezzel együtt a Technológiai és Ipari Minisztérium is megszűnik, a rendkívüli sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely azt is elmondta, kik mit kapnak Palkovics portfóliójából:

az ipari területek Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez kerülnek,

a közlekedés Lázár János építésügyi miniszterhez,

a felnőttképzés pedig Csák Jánoshoz kerül.

A paksi bővítés a külügyminisztériumnál marad;

az egyéb energiaügyekre külön minisztériumot hoznak létre december 1-től Lantos Csaba vezetésével.

Hogy decemberig mi lesz, azt Orbán Viktor egy külön miniszterelnöki rendelettel oldotta meg: