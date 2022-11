Újraindult a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter jelentette be Belgrádból szerda délután, hogy a keddi leállás után most alacsony nyomással ugyan, de újraindult a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. Bár kedden átmenetileg leállt a szállítás, a külügyminiszter szerint a műszaki munkálatoknak köszönhetően kora délután újraindult az olajszállítás Magyarország irányába. Ugyanakkor továbbra is dolgoznak azon, hogy a normál szinten folytatódhasson a szállítás. Szijjártó azt mondta, hogy Magyarország energiabiztonsága azokban az órákban sem volt veszélyben, amíg nem volt kőolajszállítás, mert jelentős készletek állnak rendelkezédre. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, hogy néhány napon belül normálisan fog működni.

Kedden azután állt le a szállítás, hogy orosz rakétatalálat ért az áramellátót a belorusz-ukrán határon, ami a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomásának működtetéséhez szolgáltat elektromos áramot. A vezeték nem sérült meg, csak az energiaellátó. A találat miatt A találat következtében a Barátság vezetéken a Magyarország, Csehország és Szlovákia felé történő kőolaj-szállítások is leálltak.