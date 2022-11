Alkotmányba foglalná az abortuszhoz való egyenlő hozzáférést Franciaország

A francia nemzetgyűlés pénteken nagy többséggel megszavazta azt a törvényt, ami alkotmányos szinten garantálná mindenkinek az abortuszhoz való egyenlő hozzáférést, írja a BBC. Mathilde Panot baloldali képviselő szerint erre azért van szükség, „hogy ne jussanak az Egyesült Államok és Lengyelország sorsára”. A javaslatot rajtuk kívül a magyar nőknek is dedikálta, utalva a szeptemberben életbe lépett szívhangrendeletre.

photo_camera Vállfa - a lengyel nők jelképe - a budapesti "szívhangtüntetésen", 2022. szeptember 28-án. Fotó: Bankó Gábor/444

Franciaországban legális az abortusz, tavaly februárban a francia parlament ráadásul kibővítette a terhességmegszakítás törvényes időtartamát 12 hétről 14 hétre, a szomszédos Spanyolországhoz hasonlóan. Ez a határidő azonban még mindig kevesebb, mint például Svédországban, Hollandiában, Angliában, Skóciában vagy Walesben. Magyarországon a terhesség 12. hétéig legális az abortusz.

Hogy a terhességmegszakításhoz való egyenlő hozzáférés joga az alkotmányba is bekerüljön, ahhoz népszavazást kell kiírni, és azon át is kell mennie a javaslatnak - bár a lap azt írja, francia közvéleménykutatások szerint a választók 80 százaléka egyébként támogatja is az abortuszhoz való jogot.