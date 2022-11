Molnár Áron: A mi feladatunk, hogy ez a rendszer megbukjon, és jöjjön egy alternatíva, amire lehet szavazni

Az oktatásügyi megmozdulások egyik fontos szereplője a noÁr Mozgalom.

A Tanítanékkal közösen két nagy tüntetést is szerveztek idén, pénzt gyűjtöttek a sztrájkolóknak, és a közös szimbólummá vált felkiáltójel is tőlük származik.

A mozgalmat vezető színész-aktivista Molnár Áron úgy érzi, naiv volt a választások előtt, és ki kell mondani, hogy „iszonyú nagy a szar”.

Szeretné, ha a noÁr hasonlítana Srđa Popović Otpor nevű mozgalmára, amelynek Slobodan Milošević szerb elnök megbuktatásában volt szerepe.

Mennyire foglalkozol még azzal, hogy a neved és a mozgalmad neve akaratod ellenére összeforrt, és sokan téged hívnak noÁrnak?

Ugye a noÁr a mozgalom neve, ez egy anagramma a nevemből. Nem biztos, hogy jó névválasztás volt egy mozgalomnak, lehet, hogy jobban át kellett volna gondolnom, amikor négy és fél évvel ezelőtt elkezdtem. De azt látom, hogy most erre tud épülni a mozgalom, ezért egyelőre nem fogom tudni megváltoztatni.

Azért is forrhatott ez össze az emberek fejében, mert egyedül téged látni a mozgalom élén. El szoktátok mondani, hogy vannak nagyköveteitek, de amikor végigpörgetem a Facebook-oldalatokat, azt látni, hogy az oktatásügyi posztoknál szinte mindenhol te szerepelsz, és nem mondjuk az oktatásügyi nagykövetetek, Balatoni József. Szerinted mennyire egyfejű a mozgalom?

Abszolút egyfejű még egyelőre.

Ez egy teljesen jogos kritika.

Több nagykövetünk van, Rea Milla például a migráció nagykövete, Jocó bá’, vagyis Balatoni József oktatási nagykövet, Szabó Győző a függőség nagykövete. Szerintem ők a maguk területén hihetetlenül hiteles emberek. De azt láttuk, hogy sokkal nehezebben tudjuk egy akut helyzetben leegyeztetni, hogy ők szerepeljenek valahol, mint hogy én megcsináljam. És azt sem várhatom el a nagykövetektől, hogy pörköljenek oda ők Orbán Viktornak. Ezt a felelősséget én vállalom. A legélesebb helyzetekben a noÁron belül minden felelősség az enyém.

Hogy néz ki most a mozgalom? Hány ember dolgozik benne, és mit csináltok?

Szeptember elején eredetileg azt képzeltem el, hogy most ráépítünk a mozgalomban zenei vonalra. Kitaláltam egy új zenei struktúrát, leültem egy zeneszerzővel, írtam négy új számot, van négy klipötletem, és elhatároztam, hogy 2023 végén csinálunk egy noÁr koncertet.

Aztán bumm, berobbantak a tiltakozások. Akkor félreraktam ezeket a terveket, mert úgy éreztem, hogy az ügy fontosabb. Most a noÁr fő fókusza kifejezetten az oktatás, mert ez az alapja mind a 12 ügynek, amivel egyébként foglalkozunk. Alapja például a klíma- és ökológiai védelemnek, a gyermekvédelemnek és a migráció körüli kommunikációnak is.

Öt tagunk van most. Kubik Dominik a social média- és kommunikációs vezetőnk, Séra Fédra foglalkozik az egyeztetetésekkel, amiben én nagyon rossz vagyok. Bárdos Barnabás a gazdasági részét viszi a noÁrnak, a koordinátor-vezetőnk pedig Tóth-Kása Ottília. Illetve ott van még a feleségem, Duda Éva, aki nem fizetett munkatárs, hanem egy kreatív, közös gondolkodó.

Te fizetett munkatárs vagy a noÁrban?

Igen, már két hónapja. A noÁr eddigi négy és fél évében én nem hogy bármit kivettem volna a mozgalomból, hanem a saját fizetésemet raktam bele. Most elérkeztünk oda, hogy muszáj kompenzálnom saját magam felé is azt a 18 órát, amit naponta belefektetek ebbe, különben nem fogok tudni egy kiflit megvenni.

Hogyan egyezteted össze az aktivizmust az eredeti szakmáddal, ami a színészet?

Számomra ez egy fájdalmas döntés. Nagyon hiányzik a film és a színház. És amikor van egy felkérés, akkor iszonyú nehezen mondok rá nemet, de nagyrészt nemeket mondok rá, azért, mert engem az érdekel, hogy mi lesz a sorsa ennek az országnak. És ez nekem nem jó buli, nem arról szól az aktivizmus, hogy ez egy kaland, egy klassz trip, hanem egy nagyon súlyos áldozatokkal járó feladat, ami mentálisan és fizikálisan is nagyon meg tudja reccsenteni az embert.

Színészként sokkal egyszerűbben tudnék élni.

Reklámokban, sorozatokban forgathatnék, és szarnék erre az egészre, ami körbevesz minket. Választhattam volna ezt az utat, és még mindig választhatnám ezt az utat. De én azt választottam, hogy a noÁrban körülbelül annyi fizetésem van, mint egy pedagógusnak. Szokták mondani, hogy mennyi amerikai pénzt kapunk, de nincs ilyen. Mikroadományozóink vannak, és egy nagyobb magyar donorunk.

Számítottál arra, hogy mostanra több nagy támogatója lesz a mozgalomnak?

Abszolút, igen. Nekem csalódás, hogy ez nem alakult ki, de ezért is én vagyok a felelős szerintem. Például ha nekem az a fő problémám, hogy a noÁrban nincs elég pénz, és nem tudunk felvenni embereket, akkor rá kell feküdnöm arra, hogy szerezzünk egy olyan fundraisert, aki ebben kompetens. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a noÁr olyan, mint egy repülő, ami már repül, de repülés közben szereljük össze magát a repülőt. Ez egy nagyon-nagyon találó leírás.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetéseiteken viszont az látszik, hogy mindig nagyon komoly színpadtechnika van. Ezeket miből fedezitek?

Ez nem a mi reszortunk. Ha közösen szervezünk tüntetést valamelyik szervezettel, ott a noÁr a dramaturgiát, a fellépők megkeresését, a beszédek egyeztetését vállalja, tehát az esemény művészi részét és az online kommunikációt. Minden mást a másik szervezet, a legutóbbi esetekben az ADOM illetve a Tanítanék kezel. Mi ezekből egy fillért nem kerestünk. A Tanítanék és a noÁr két közös koncerttüntetésén, április elsején és október ötödikén összesen 64 millió forintot gyűjtöttünk össze. Ez mind a sztrájkalapba ment, a sztrájkoló és polgári engedtlenségben részt vevő pedagógusok támogatására. A noÁr ebből egy fillért nem látott, aki részt vett tőlünk, az mind szívből és önerőből vett részt.

Az ötfős stábon kívül hány ember van még a mozgalom körül, és ők mit csinálnak?

Körülbelül kilenc nagykövetünk van, és van még öt önkéntes koordinátorunk, akik olyan akciókban segítenek, mint amikor gyerekeknek készülünk palacsintákkal gyereknap alkalmából, vagy amikor iskolát újítunk fel. Ők szervezték le azt a videót is, amiben civilek és színészek mondják el Pankotai Lili slamjét. Igazából ennyien vagyunk. Nincs több ember.

Pankotai Lili rajtad keresztül került október 23-án arra a bizonyos színpadra, a slamje után rengeteg támadást kapott, az iskoláját is elhagyja. Mennyire érzel felelősséget abban, hogy általad került ebbe a helyzetbe?

Ez az én felelősségem, ez nem is kérdés. És az én felelősségem az is, hogy mi lesz a Lilivel, találunk-e neki sulit, lesz-e albérlete. Szinte minden nap beszélek az édesanyjával és vele, mert ez kutya kötelességem. Nem csak az október 23-i slam miatt, hanem mert szerintem a Lili egy iszonyú értékes művész, akinek a jövője a mi felelősségünk is.

Te mire számítottál egyébként?

Erre. Mi másra? Itt vagyunk a NER-média őrületes propagandájának gusztustalan fertőjében, nemtelenül támadnak meg 18 éves diákokat, és soha nem fogalmaznak meg kritikát Orbán Viktorral kapcsolatban. Mire számítunk? Mire? Hát arra, hogy tökéletes goebbelsi propagandával találjuk magunkat szemben, ezért nehéz lenne azt mondani, hogy hű, megleptek! Hát ugyan már, kik leptek meg, meg a Pesti Srácok? Vagy Bayer Zsolt? Ezek már nem meglepetések, viszont szerintem nem szabad azt mondani, hogy ez már evidencia.

Hanem igenis mindig föl kell háborodni rajta, számon kell kérni ezeket a helyzeteket.

Meg lehet fogalmazni velem szemben is kritikát egyébként, elkészülhet a legújabb megafonos videó arról, hogy hogyan kerestem magam rommá a merch-cuccaimból. Lehet ezt csinálni, de akkor ugyanilyen energiával lássak már egy videót, amiben a diákok kilenc pontjából legalább egyről beszélnek. Hol van a brutális mennyiségű lóvéból, profi stúdióban, profi fény- és hangtechnikával készült megafonos videó arról, hogy mekkora szar van az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában? Hogyhogy nem láttam még videót a kilakoltatásokkal kapcsolatban? Vagy a NAT-ról? Hogyhogy nem láttam még videót arról, hogy az egészségügyi szakdolgozók kiestek a támogatásból, és nem történt meg a fizetésemelés? Erről miért nincs videó?

Ezt a merch-ügyet akkor tisztázzuk, miért kerül annyiba, amennyibe kerül, és hova megy ez a pénz?

Arról van szó, hogy nagy vád ért minket azzal kapcsolatban, hogy 17 ezer forintért adunk egy pulcsit. De megnézte valaki azt, hogy más civil szervezetek mennyiért adnak egy pulcsit? Videót készítenek arról, hogy mi rommá szedjük magunkat, de megnézte valaki, hogy mennyi a noÁr haszna ilyen helyzetben? Az államnak többet fizetünk adóként, mint amennyi támogatást kap a noÁr egy pulcsi vagy egy póló után. A nálunk maradó összeg arra elég, hogy ingyen gyártsuk és postázzuk a matricáinkat, amiből most már 150 ezer darabot szórtunk szét az országban.

Van mintátok arra, hogy hogyan építkeztek? Van olyan külföldi mozgalom, szervezet, amire példaként tekintesz?

Én iszonyú boldog lennék, ha úgy tudnánk működni, mint az Otpor. Ez Srđa Popovićnak volt a mozgalma, ami Milošević rémuralmát döntötte meg Szerbiában. Az a mozgalom is egy koncerttel indult, és ők is kábé egy szalvétára skiccelték föl a logójukká vált öklöt. Nálunk effektíve pont ugyanez történt, jelent is meg nálatok cikk erről, hogy Horgas Péterrel hogyan találtuk ki egy kávézóban a felkiáltójelet, a közös kiállás szimbólumát.

Ott aztán egy nagyon tudatos építkezés történt, de kihagyták például Gene Sharp leírásait, amiben elmondja, hogyan néz ki egy mozgalom stratégiai felépítése. Szóval itt vannak a minták, csak ez tényleg azon múlik, hogy van-e olyan anyagi forrásunk, amiből tovább tudunk lépni, vagy megrekedünk ezen a gerillamozgalmi szinten, és aztán kiégünk.

Azt mondtad, hogy nagyon hiányzik neked a film meg a színház, és hogy visszamondod ezeket a felkéréseket. De felkérések akkor vannak?

Azt mérlegelem, hogy az a meló, amit elvállalok, mennyire tud rámutatni egy közéleti problémára. A Loupe Színházi társulással, amelyet frissen alapítottunk, és a rendszertől függetlenül szeretnénk működtetni, lesz például februárban egy darabunk, ami arról fog szólni, hogy mi történik, hogyha tényleg bevezetik a sorkatonaságot. Ez iszonyatosan érdekel, amikor tényleg olyan dolgokról tudunk beszélni, amelyek itt vannak mellettünk. Ugyanezzel a társulattal csináljuk az Árvák című előadást, négy év után az volt az első színházi bemutatóm. Az az árvaságról, a szeretet nélküliségről, az előítéletekről szól, és arról, hogy mit okoznak az olyan, propaganda által gerjesztett feszültségek, hogy pejoratív kifejezésként használják a migráns szót. Ezek érdekelnek nagyon. Aztán simán lehet, hogy egyszer csak annyira kisül az agyam, hogy tök jó lesz csinálni egy buta sorozatot.

Akkor jól értem, hogy jelenleg annyira a mozgalomra koncentrálsz, hogy ebben az egy színházi produkcióban dolgozol?

Kettőben, megmaradt még Az ügynök halála az Örkény Színházban. Azt már nagyon keveset játsszuk. Ez a kettő van most, és februárban lesz a másik említett projekt. Illetve van még egy film, ami várat magára, de az is az államtól teljesen független.

Az elmondásaid alapján eléggé szélmalomharc-szerűnek hangzik a mozgalmi munka, te mégis naponta tizenórákat raksz bele. Mi motivál erre?

Ki, ha nem, mi? Nekem ez nem egy brand építése, nem az én egómnak az etetése. Itt nagyon sok helyzetben sérülök, kockáztatok egy csomó mindent szakmailag és a magánéletemben. Azért küzdök mégis, hogy amikor lesz egyszer egy gyerekem, akkor ő itt éljen ebben az országban. Hogy ne az legyen, hogy külföldön halkabban kezdesz beszélni, mert magyar vagy. Nekem ez nem pálya. Én kurva büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és szeretném azt, hogy a gyerekem is ebben nőjön föl.

Az április harmadikai választásig mindig mondtam, hogy milyen pozitív, optimista ember vagyok. A lófaszt, dehogyis.

Naiv voltam, kurva nagy naivitás volt. Azt kell felfogni ebben a helyzetben, hogy iszonyú nagy a szar. Két választásunk van, vagy küzdünk azért, hogy jobb legyen, vagy elfogadjuk, hogy ez szar, és nem csinálunk semmit. Én szeretnék szembenézni ezzel a helyzettel, és menni tovább. Baromi nehéz, és sok helyzetben tényleg nincs kiút, vannak ólajtós arcraesések. De akkor is föl kell állni, és rohadtul kell tovább csinálni.

photo_camera Molnár Áron a Tanítanék és a noÁr közös tüntetésén október 5-én a Kossuth téren. Fotó: Kristóf Balázs

A tüntetőktől hallottunk már olyan kritikát, hogy soknak érzik, hogy az összes tüntetésen ott vagy a színpadon, van, aki szerint rátelepszel ezekre az eseményekre. Te személyesen kaptál már ilyen visszajelzést?

Mi hangzik el abban a beszédben? Az hangzik el, hogy támogasd a noÁrt, vegyél noÁros pulcsit? Vagy az hangzik el, hogy olvasd el Gene Sharp Diktatúrából demokráciába című könyvét, csatlakozz a diákszervezetekhez és vállald a polgári engedetlenséget? Az utóbbi hangzik el. Amikor van lehetőségem két percre felállni egy színpadra, én mindig arról beszélek, hogy mit tudsz csinálni.

A szolidaritás ma a rátelepedéssel egyenlő? Oké, nem muszáj nekem ezt csinálnom, csak akkor nincsenek a koncertek, nincs 60 millió forint a tanárok sztrájkalapjába, nincs a szimbólum. Ha mi nem megyünk, akkor Szombathelyen nem történik meg az, hogy kiállok a színpadra, elmondom, hogy bele lehet állni az egy hetes polgári engedetlenségbe, legyen bátorságotok! És bumm, beleállnak, ennek hatására.

Nem a propaganda fáj, hanem az, amikor segítek megszervezni egy kiállást óvónőknek, aztán azt mondják, hogy „nagyon szépen köszönjük, de kérlek, ne gyere el, mert amikor az egyik fideszes óvónéni megtudta, hogy jönnél, elment a templomba imádkozni, hogy ne gyere”. Ezen lehet röhögni, de azért rossz érzés. Vagy azt mondják, hogy „gyere el vidékre, tök jó, ha megcsinálod a live-ot, de nem szeretnénk, hogyha felszólalnál, mert megosztó vagy”. Itt érhető tetten, hogy mekkora kárt okoz a propaganda. Pécsett például a pedagógustüntetés szervezőivel egy órát beszélgettünk a felmerülő ellentmondásokról velem kapcsolatban, aminek minden részlete a rólam és a mozgalomról kialakított karaktergyilkosságra épült, amit a propaganda kreált. Szerencsére nyitottak voltak a résztvevők, és eloszlattuk a kételyeket tényekkel. Erre bármikor nyitott vagyok.



A noÁros tüntetéseknek visszatérő eleme a koncertek és beszédek keveredése a színpadon. Miért hiszel ennyire ebben a műfajban?

Igazából nem tudom, hogy jó-e. De az biztos, hogy olyan formátum, amit eddig nem csináltunk. Most is keressük az eszközöket. Lehet, hogy a legközelebbi tüntetésen nem is kell megszólalni. De beszéltünk Srđa Popovićról, ugye náluk ugyanígy kezdődött Belgrádban, volt egy koncert, ami berobbantotta az emberek lelkét.

Szerintem a tüntetés egy ünnep, azt ünnepeljük meg, hogy mit csináltunk addig. A blokádot, az útlezárást, a tankerületek meglátogatását, azt, hogy kitűztük a kilenc pontot különböző helyekre. De ha most megnézzük csak azt a három eseményt, amit mi szerveztünk idén, április elseje, október 5-e, illetve az október 23-a, ahol az ADOM Diákmozgalom tüntetésében segítettünk: szerintem berobbantak a dolgok. És igenis van affinitás az emberben, hogy azt mondják, gyerünk, most már csináljuk.

És amit nagyon markánsan szeretnék kimondani, hogy az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáinak megváltoztatásához már nem ezzel a kormánnyal kell beszélgetni, mert ez a kormány alkalmatlan rá. Ezt a rendszert meg kell változtatni, meg kell dönteni a Fidesz rendszerét. 12 év volt arra, hogy ez jobb legyen, és szarabb lett. Minden szinten. És véget nem érő támogatás volt a kezükben. Brutális mennyiségű EU-s pénz és olyan lehetőségek, amikkel egy XXI. századi oktatást, egészségügyi- és szociális szférát tudtak volna felépíteni. De ez nem sikerült, ez a rendszer alkalmatlan erre. És nézzük meg a kommunikációjukat: kiröhögik a pedagógusokat, megalázzák az egészségügyi dolgozókat, szarba se veszik a szociális szférában dolgozókat. Akkor ez egy rossz rendszer. Lehet azt mondani, hogy szakmai alapon kell erről beszélni. Igen, igen. A szakembereknek. A szakemberek rakják össze a kilenc pontot és rakják mögé azt a tudást, amire szükségünk van. A mi feladatunk pedig az, hogy ez a rendszer megbukjon, és utána jöjjön egy alternatíva, amire lehet szavazni.

Van határod abban, hogy mi az, ami túl nagy személyes ár a mozgalmárkodásért

Nincs.

Nincs annyi elbukott munka, vagy olyan fenyegetés, ami miatt kiszállnál?

Nincs.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ez mindig így volt?

Nem. Ez idővel változott.

Ahogy haladt a mozgalom évről évre, hónapról hónapra, ahogy látom azt, hogy mi történik ebben az országban.

Nézd meg, hogy mi történik Ukrajnában, hogyan harcolnak a szabadságért. Nézd, Szíriában hogyan harcoltak a szabadságért. Nézd meg, hogy hány jogvédő van börtönben Törökországban. Hány embert kínoznak Oroszországban, akik csak kiálltak a független médiáért. Hogyha egy országért akarunk tenni, akkor ezeket mind szem előtt kell tartani, mert ez benne van a pakliban. És úgy beszélünk erről az országról, hogy „jaj, de hát ez Európa közepe”. „Hát itt még nem lehet baj”, dehogynem. Hát hogyne lehetne baj. Ugyanaz a fajta orosz világ fog bejönni, ami arról fog szólni, hogy elvisznek, elkapnak, karaktergyilkosság satöbbi. Ugyanezt meg fogják csinálni. És kutya kötelességünk szerintem beleállni akkor is.

A mostani tiltakozási hullámmal kapcsolatban is van az a vélemény, hogy ez is elhal majd érdemi eredmény nélkül. Szerinted célt érhetnek ezek a megmozdulások?

Én azt érzem, hogy ez más. Félre ne értsetek, én 2018-ban ugyanúgy kint voltam az MTVA-nál három héten keresztül, és szívtam a könnygázt, és aztán ott voltam 2020-ban az SZFE-nél. Látom ugyanazokat a hibákat és látom ugyanazokat a helyzeteket, amelyek most is megtörténnek. A dramaturgia is hasonló, az élőlánc például a színműs tüntetéseken is ott volt. Átöröklődnek ezek a gesztusok. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e meghaladni ezeket, békés, de progresszívabb, keményebb eszközökkel!

Mi az, ami most más, mint az SZFE-s vagy az MTVA-s tüntetéseken?

A szülők és a vidék becsatlakozása. Vidéken nagyon kevés megmozdulás volt az SZFE-vel kapcsolatban. Most viszont országos szintű megmozdulás történt, és régóta, folyamatosan tart, lassan második hónapja. És nem apad, az emberek dühösek, a pedagógusok pedig elkezdték bevédeni egymást. Azt mondják, hogy ha ez és ez történik, akkor mi ki fogunk állni, fel fogunk állni. Ez az én tempóm. Ha van egy iskola, ahonnan kirúgják öt kollégámat, szerintem annak az iskolának be kell zárnia. Föl kell állnia mindenkinek, diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak. Azt kell mondani, hogy akkor az iskola addig nem nyit ki, amíg azt az öt tanárt vissza nem vesszük.

És simán lehet, hogy egyszer csak ez a megmozdulás is elvérzik, kivéreztetik ezt az egész történetet. Az viszont a mi felelősségünk is, hogy el fogunk-e jutni ide. Vagy fenn tudjuk tartani ezt az egész őrületet, amiben vagyunk, és történik egy olyan társadalmi átszakadás, amiben azt mondják, hogy elég volt, ezt már nem lehet csinálni.

Mi most a noÁrnak a megfogalmazott célja, akár rövidebb, akár hosszabb távon?

Amikor a mozgalommal kapcsolatban arról kell beszélnem, hogy kell egy vízió meg egy misszió, mindig annyira rettenetesen érzem magam. Nem szeretem ezt megfogalmazni. És tudom, hogy meg kell. És tudom, hogy az nagyon jó lenne, mert az irányt mutatna mindenkinek, de olyan akut helyzetek vannak körülöttünk, hogy napról napra változhat az, hogy mi történik. Egy dolog biztos, egy olyan országban szeretnék élni, ahol tudatos és cselekvő társadalom él. Egy szabad és nyitott országban. Azt látom, hogy ez nem az. Amíg életveszélyesen fenyegetnek azért, mert kiállsz az oktatásért, addig ez nem az. De az lesz. Ebben hiszek.