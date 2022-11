Így játssza Novák Katalin a jó rendőr szerepét az orbáni Ukrajna-politikában

„Mosson kezet, ha már kezet fogott, rakétás Z-vel, remélem megköszönte neki, a munkácsi Turul-szobrot, azt, hogy korcs kutyának magyaroznak, meg mindent, amit kaptunk eddig ettől a lator államtól, szégyen, hogy ezt tette, nagyon sajnálom , hogy megválasztották..., szembe köpött nagyon sok magyart..., határon innen, határon túl...!!!” – írta az egyszeri kommentelő a köztársasági elnök közösségi oldalán; a moderátorok becsületére legyen mondva: az észrevétel már közel kétnapos, és azóta sem törölték.

Kommentelőkkel nem lövünk nyulat – vannak, akik nemhogy nem tulajdonítanak nekik semmilyen jelentőséget, nem is olvasnak ilyesmit –, ám a fejét fel-felütő felháborodás mégiscsak arra utal, hogy a „jobbos” publikum egy részét összezavarta Novák Katalin hétvégi kijevi látogatása.

Hogyan is ne zavarta volna, amikor a miniszterelnöktől nagyon mást hall, és a kormánymédiában is abszolút mást olvas. A korcs kutyás kommentelőn és társain túl – mint megírtuk – a „Számok – a baloldali álhírek ellenszere” FB-oldal is meghökkent. A vonatkozó poszt szerzője úgy véli, az államfő kinevezése Orbán Viktor szégyene, amúgy számtalan okból, de legújabban azért, mert „a magyarokat évtizedek óta megalázó ukrán rezsimnek nyalt be tövig” Novák. „Talán nem kellene külpolitikával foglalkozni, elnök asszony! Ezt bízza Szijjártó Péterre, neki ez jobban megy! Talán jobb lenne mindenkinek, ha inkább óvodákat adna át!” – írták a fórumon haragosan.

Haragosok nemcsak Magyarországon vagy magyar nyelvterületen vannak, az ukrán sajtóban is akadnak kommentátorok – aki keresett, talált hasonszőrűeket –, akik próbáltak átlátni a szitán, és úgy érezték, ez össze is jött nekik. „Ez a látogatás sok tekintetben összefügg azzal, hogy az EU és a Szövetség számára muszáj felépíteni azt az illúziót, mintha Magyarország párbeszédet kezdene Ukrajnával” – állapította meg a szakértő.

Az ukrán lapok többsége mindazonáltal nem vesztegetett sok szót Novák Katalin látogatására, a komolyan veendők zöme megelégedett a hírügynökségi jelentések publikálásával. Már csak azért is, mert bár a köztársasági elnök úgymond kollégája, Volodimir Zelenszkij meghívására érkezett Kijevbe, a hírekből úgy tűnik, kétoldalú megbeszélésre nem került sor, a magyar politikus több más ország képviselőjével együtt csupán a Grain from Ukraine projekthez kötődő csúcstalálkozón vett részt. Ennek keretei közt a megbeszélésen az asztal egyik szélére – bár nem a legszélére – ültették, igaz, a sajtótájékoztatón már Morawiecki lengyel miniszterelnök és Zelenszkij között, utóbbi balján kapott helyet.

photo_camera Zelenszkij, Novák, Morawiecki Fotó: RUSLAN KANIUKA/NurPhoto via AFP

A Grain from Ukraine-hez – melynek jegyében szegény országokba juttatnának el nagy mennyiségű ukrán gabonát az elkövetkezendőkben – kapcsolódó magyar szerepvállalásra jellemző, hogy 3,5 millió dollárt szánunk erre a célra, míg az Orbán Viktor miniszterelnök által csütörtökön aláírt rendelet alapján 2023-ban Magyarország összesen 187 millió dollárral támogatná északkeleti szomszédját.

Ezzel együtt a már említett ukrán jelentéseknek módjukban állt kiemelni Novák Katalin mondandójából néhány fontos és jól hangzó elemet. Így azt, hogy:

nevén nevezte és elítélte az orosz agressziót;

kijelentette, Budapest támogatja Ukrajna területi egységének helyreállítását;

közölte, az ukránok minden körülmények között számíthatnak erre a támogatásra.

Megírták azt is: Novák szerint Magyarországnak 150 ezer oka van arra, hogy segítsen megállítani a háborút, elérni a békét, a 150 ezer Kárpátalján élő magyar, akik közül sokan életüket áldozták Ukrajnáért.

„Vlagyimir Putyin felelőssége a háborúért nyilvánvaló – idézik továbbá Novák Katalint –, a magyarok pedig mindig is felléptek a vérontás és a szenvedés ellen. Ukrajna a szomszédunk, és a szomszédaink számíthatnak a segítségünkre. A szomszédok mindig szomszédok maradnak.”

photo_camera Egymás szemében Fotó: RUSLAN KANIUKA/NurPhoto via AFP

Az NV hírösszefoglalójának szerkesztője ugyanakkor nem mulasztja el megemlíteni, hogy mindezekkel szemben Orbán Viktor az orosz propaganda elemeit ismételgeti minden fórumon, amikor arról beszél, hogy az európai uniós szankciók nem működnek, a Nyugat által nyújtott katonai segítség pedig a háború kiszélesedéséhez vezethet.

Az ellentmondásra rátapintó ukránok azzal már nem bíbelődnek, hogy a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki Ukrajna-politikai retorika közötti eltérések nem ezen a hétvégén jelentkeztek először. Titkos dokumentumok vagy szűk körű megbeszélések tartalmának beható ismerete nélkül is nyilvánvaló, az Orbán–Novák-munkamegosztásban utóbbira osztották a „jó rendőr” szerepét. Hogy a szerep megformálásában mennyire kap szabad kezet, jó kérdés, de hogy a feladat testhezálló a számára, az kétségtelen.

Ahhoz képest, hogy a keménykedő Orbán Viktor – vagy Szijjártó Péter külügyminiszter – óvakodik a háborúval kapcsolatos orosz vagy pláne putyini felelősséget hangsúlyozni, az államfő már a május 14-ei beiktatási beszédében tíz pontban összegezte álláspontját, melyek között olyanok voltak, hogy:

elítéljük a putyini agressziót, egy szuverén állam fegyveres megtámadását;

örökre nemet mondunk a Szovjetunió visszaállítását célzó minden törekvésre;

támogatjuk Ukrajna csatlakozását az európai országok közösségéhez.

A nováki hangnem és mondandó a későbbiekben is hasonló maradt, május végén a bucsai mészárlással kapcsolatban egy ukrán tévéműsorban azt mondta: „Magyarország egyértelműen elítéli az orosz agressziót és Ukrajna fegyveres megtámadását. Követeljük minden háborús bűn kivizsgálását, és megfelelő büntetést kérünk azokra, akik ezeket az emberiség elleni barbár tetteket elkövették.” Majd októberben nyilatkozatot írt alá több államfővel közösen arról, hogy háborús bűncselekmény az ukrán városok bombázása.

Ezeket követte a kijevi út a kapcsolódó megnyilatkozásokkal: az első olyan vonatos túra Ukrajnában, amin magas rangú magyar politikus vett részt. Ez azért is érdekes, mert a régiós országok vezetői rendszeresen vonatoznak, és mert Zelenszkij már nyár elején meghívta Kijevbe Orbán Viktort is, ám erre a látogatásra a mai napig nem került sor. Hogy mikor fog, és hogy lesz-e ilyen egyáltalán, az a jövő fontos kérdése a magyar Ukrajna-politikát illetően.

A magyar miniszterelnök a háború első pillanatától kezdve arra „fogadott” – nem is titkolta ezt, noha ilyen élesen nem fogalmazott –, hogy Oroszország előbb-utóbb megnyeri a háborút. Amennyiben mégis Kijevbe utazna, az azt is jelenthetné, hogy megváltoztak a várakozásai. Addig nincs más, mint szükség esetén a „jó rendőr” Novák Katalin „ukránbarát” mondásaira hagyatkozni, hiába van vele tisztában mindenki – az ukránok is –, hogy a magyar külpolitika irányvonalának és tartalmának formálásába a köztársasági elnöknek nemigen van beleszólása. Közben egyébként az sem egyértelmű, hogy a 150 ezer ok – a valóságban ez a szám mára sajnos alacsonyabb – szempontjából milyen stratégia lenne igazán gyümölcsöző napjainkban

Ha már itt tartunk: Novák Katalin nem csupán Kijevben járt, hanem Kárpátalján is, ahol a magyar közösség képviselői mellett találkozott Viktor Mikitával, a régió polgári-katonai adminisztrációjának első emberével. Hogy a néhány hete nagy felbolydulást keltő turulügyről volt-e szó közöttük, az nem tudható, a közösségi oldalára mindenesetre kiíratta vasárnap: „Azért is mentem el Kijevbe, hogy ma itt lehessek Kárpátalján.” Hogy a szembe köpött egyszeri kommentelőnek ez elég-e, hogy megnyugodjon kicsit, fene tudja, de nem is számít, az ukrán Szuszpilne mindenesetre felháborodás nélkül, tárgyilagosan idézte a mondatot.