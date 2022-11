Játékfilm készült Serrano, az ütőképes rapper történetéből

December 1-től vetítik a mozik a Larry című magyar filmet, amit Serrano, a borsodi utcagyerek, rapper története ihletett.

Serrano, azaz Mihalkó Ádám először a 2014-es Rapháború című videónkban bukkant fel. A filmből kiderül, hogy Razo és az azóta elhunyt Paja G bandájához, a Wantedhoz csapódott, így keveredett bele a zenészek elfajuló acsarkodásba, és lett szemtanúja Paja lekapcsolásának. Serranonak, akárcsak a Wanted tagjainak, kemény sors jutott.

„Itt ragadtunk elfeledve, az édentől keletre, a legszegényebb régióban élve eltemetve.”



Ádám Kazincbarcika romos házai között nőtt fel, leginkább az utcán. Széthulló család, erőszakos mostohaapa, pszichés zavarok, gyilkos képzelgések, öngyilkos barátok, elhagyott gyártelepek, bolti lopás, betörés, herbál minden mennyiségben, kristály, túlzsúfolt börtöncella, ez jutott Serranonak és a barátainak. Ádám ezekből az élményekből táplálkozva rappelni kezdett, és 2015-ben elindult a Ki Mit Tube néven futó online tehetségkutatón. Akkor így biztatta szavazásra a közönséget:

„Lemaradtam more, szavazz már! Másképp nem tudok eljutni New Yorkba hogy cracket áruljak! :)”

2016-ban forgattunk róla két részes videót, ennek nyomán kezdett el forgatókönyvet írni Bernáth Szilárd, rendező. Most, hat évvel később bemutatják a Larryt, ami elrugaszkodott az eredeti történettől, de Serrano sztorijából megőrizte Borsod („Brooklyn-Abaúj-Zemplén megye”) megyét, a gyötrelmes gyerekkort, az online tehetségkutatót és Serrano impulzív, robbanásig feszült előadói stílusát, sőt még az Ádám nevet is. A filmben feltűnik Puzsér Róbert kritikus is, aki 2015-ben a Ki Mit Tube zsűritagjaként felfigyelt a borsodi rapperre. A Larryben szintén a tehetségkutató egyik zsűritagként bukkan fel.

Bernáth Szilárdék először magát Serranot kérték fel a főszerepre, de ez nem jött össze. Végül Larryt, a borsodi juhászból lett rappert, Vilmányi Benett színész alakítja.