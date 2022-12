Az orosz agresszió elpusztította az oroszbarát politikát az orosz nyelvű délkelet-ukrajnai régiókban

Az Oroszország által 2022. február 24-én elindított totális ukrajnai háború több szempontból is éppen fordított következményekkel sújtotta az agresszort ahhoz képest, amit várt ettől a művelettől. Vlagyimir Putyin sokszor hangoztatott geopolitikai szempontjai mellett az oroszok célkitűzései között volt a délkelet-ukrajnai megyék orosz anyanyelvű – egyúttal részben orosz identitású, de többségében feltétlenül oroszbarátnak mondható – lakosságának úgymond „felszabadítása” a kijevi „nacionalista rezsim” uralma alól. Hogy ezt az eredeti szándékok szerint a regnáló politikai vezetés megbuktatásával, elüldözésével, megsemmisítésével – azaz puccsal – akarták-e elérni kezdetben, vagy eleve a Novorosszija néven is emlegetett régió megszállásával és annektálásával, az nem egyértelmű.

Ami biztos, az az, hogy a független Ukrajna első két és fél évtizedében – majd kisebb mértékben még a 2014-es események után is – oroszbarátnak mondható megyék lakossága részéről nemhogy „beletörődésre”, de egyenesen támogatásra, és semmiképpen sem ellenállásra számítottak. Csakhogy ennek az ellenkezője történt: az ukrán vezetés a helyén maradt, a fegyveres erők jóval keményebb ellenfélnek bizonyultak a vártnál – hol vannak már azok az idők, amikor egy puskalövés nélkül el lehetett foglalni a Krímet –, a Nyugat támogatása nem lankad, ráadásul „Novorosszija” népe sem fogadta kenyérrel és sóval a bevonuló oroszokat.

Noha itt korábban valóban az „oroszos” politikai erőket támogatták a választók (2014 előtt a Régiók Pártját, azt követően az Ellenzéki Platform Az Életért nevű formációt; részletek lentebb), ám felszabadításra és háborúra (arra, hogy szétlőjék a városait, az iskoláit, a kórházait, az otthonait) senki sem vágyott. Azért sem, mert mindenki láthatta – igaz, jobbára az ukrán média nem egészen hiteles prezentációin keresztül –, hogy a két világ között ragadt donecki vagy luhanszki „népköztársaságokban” egyáltalán nem lett jobb, szabadabb, perspektivikusabb az élet, mint Ukrajnában.

Kollaboráció vagy patriotizmus

A történtek nyomán az „oroszos” Délkelet-Ukrajna vezető politikusai, akik még 2014 után is keresték Kijev euroatlantinak mondott kurzusának alternatíváit, a háború kitörése és elhúzódása nyomán légüres térbe kerültek. Konsztantyin Szkorkin, a Carnegie Politika elemzője úgy látja, a helyi elitek korábbi orientációja fatális következményekkel járt számukra. Két lehetőségük maradt: egyfelől a nyílt kollaboráció az oroszokkal, másfelől az átállás, a csatlakozás a „patrióta” kurzushoz.

Utóbbinak a háborús körülmények között nincs kihívója Ukrajnában, másmilyen irányok nem érvényesülhetnek, és nem is csak azért, mert nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva felfüggesztették vagy betiltották a hatalomkritikus pártok működését, illetve korlátok közé szorítják a nyilvánosságot.

Különös számok

Visszatérve az oroszokkal szembeni viszonyhoz: alig két évvel ezelőtt, a 2020-as helyhatósági választásokon a Viktor Medvedcsuk-féle Ellenzéki Platform Az Életért még többséget szerzett a megyei közgyűlésekben Zaporizzsjában, Mikolajivban, Odeszában és Herszonban is. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérései szerint ebben az időszakban az orosz–ukrán viszony romlása és a háborús veszély fokozódása ellenére Ukrajna e régióiban messze nem volt negatív Oroszország megítélése – keleten 53, délen 45 százalékos arányban viszonyultak hozzá inkább kedvezően –, igaz, a két ország egyesülését jóval kevesebben látták volna üdvözítőnek: Luhanszkban a legtöbben, 22 százaléknyian, Herszonban a legkevesebben, ott ez az adat 11 százalékos volt.

photo_camera Egy asszony egy felszabadult Herszon megyei településen 2022. november 3-án Fotó: Bulent Kilic/AFP

Az agresszió aztán mindent borított. Az intézet idén májusban már azt mérte: a lakosság mindössze 4 százalékának kedvező a véleménye Oroszországról keleten, és csupán 1 százalékának délen. Rekordot döntött viszont Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatottsága, elérve keleten a 69, délen a 81 százalékot. Összehasonlításul: a néhány nappal a háború előtt, február 16-17-én elvégzett felmérés még csak 36 és 48 százalékos NATO-pártiságot mutatott.

Ennél is érdekesebbek a kulturális-történelmi-nyelvi vonatkozások. Szkorkin kiemeli, a kijevi intézet legutóbbi kutatásában a kelet-ukrajnaiak 65, a déliek 54 százaléka nyilatkozott pozitívan Sztepan Banderáról, az ukrán nacionalisták – sokak szerint – rasszista-fasiszta idoljáról. Ez a szám még 2021-ben is – nem meglepő módon – csak 11 százalék volt errefelé. Ami pedig a nyelvet illeti: az ukránt most keleten 53, délen 68 százalék mondta anyanyelvének, noha a mindennapokban továbbra is az oroszt használják.

Kapcsolódó hír a közelmúltból: az államnyelvvédelmi biztos megbírságolta Ihor Tyerehovot, Harkiv polgármesterét, aki oroszul szólt a „népéhez”, majd a fejleményeket azzal kommentálta, hogy továbbra sem óhajt változtatni, lévén, hogy a nagyváros lakóinak nyolcvan százaléka orosz anyanyelvű.

Hogy a szóban forgó felmérések mennyire bírnak hitelesek lenni háborús körülmények között – amikor az emberek nem okvetlenül tudják, hogy akik felhívják őket telefonon, azok valóban kérdezőbiztosok-e, és nem az egyre aktívabb nemzetbiztonsági szakszolgálatok munkatársai –, az érvényes kérdés, ám a tendenciák hitelességében ezzel együtt sincs ok kételkedni.

A toxikus orosz világ

Ahogyan abban sem, hogy a radikális társadalmi hangulatváltozás minden politikai koncepciót lenulláz, aminek bármilyen kapcsolódása van a toxikus „orosz világhoz”. Maguknak a politikusoknak tényleg két verzió között kell dönteniük. Szkorkin az elemzésében jellemzőnek mondja Hennagyij Truhanov odeszai polgármester esetét, aki ez év nyaráig a városalapító II. Katalin orosz cárnő szobrának elmozdítása ellen érvelt, de azóta kénytelen volt újragondolni álláspontját.

photo_camera Befalazzák II. Katalin orosz cárnőt, a város alapítóját Odeszában 2022. november 6-án Fotó: NINA LIASHONOK/NurPhoto via AFP

Figyelemre méltó az is, hogy a kollaboráció nem vált általános gyakorlattá Délkelet-Ukrajnában, kevesen álltak át nyíltan az oroszok oldalára. Az egyik ilyen Vlagyimir Szaldo volt, aki 2002 és 2012 között Herszon polgármestereként működött, majd idén vállalta az orosz adminisztráció irányítását a márciusban elfoglalt, de nemrégiben feladott Herszonban.

Az ilyesmi ugyanakkor jelentős kockázatokkal jár, emlékezetes Szaldo helyettesének, Kirill Sztremouszovnak az autóbalesete, de életét vesztette a korábban a Zelenszkij-féle Nép Szolgája-frakció képviselőjeként ténykedő, majd az oroszok oldalán feltűnő Alekszej Kovaljov, valamint Vlagyimir Sztruk és Alekszandr Rzsavszkij volt ukrán parlamenti képviselő is.

Az oroszpárti ellenzék háború előtti vezéralakjának kalandos hónapjai a 444 olvasói előtt is ismertek: a Vlagyimir Putyin komájaként is emlegetett Viktor Medvedcsukot (aki a független Ukrajna első harminc évében végig főszereplője volt a politikának és a gazdaságnak, a lehető legkülönbözőbb pártokban és pozíciókban) előbb néhány hétnyi bujkálás után őrizetbe vették, majd egy nagy vihart kavaró fogolycsere keretében kiadták Oroszországnak. Közeli pályatársai közül egyébként többen is idejében elmenekültek, az orosz agresszió előtt, így tett Vagyim Rabinovics és Tarasz Kozak is.

Konsztantyin Szkorkin mindazonáltal úgy látja, az elit azon részének sincs könnyű dolga, amely az idők szavának engedve oroszpárti ellenzékiből kurzusbarát ukrán nacionalistává színezné át magát. Lévén, hogy korábbi ténykedésük alapot szolgáltat ahhoz, hogy félreállítsák őket vagy leszámoljanak velük. Ezt a célt szolgálja, hogy a háború kezdete óta 12 párt tevékenységét tiltották be, köztük az Ellenzéki Platformét.

Ahmetov örök

Valamennyi esélyük a felszínen maradásra azoknak van, akik a Rinat Ahmetov oligarchához kötődő Ellenzéki Blokkban érvényesülnének. Bármi történjék, Ahmetov volt, van és lesz Ukrajna nemcsak leggazdagabb, hanem legbefolyásosabb gazdasági-üzleti szereplője is – hiába próbált vele bajuszt akasztani még a háború előtt Volodimir Zelenszkij –, más kérdés, hogy az oroszpárti irány tőle is rettentő távol került.

photo_camera Rinat Ahmetov (középen) Mariupolban 2022. február 16-án, alig nyolc nappal az orosz támadás elindítása előtt Fotó: HANDOUT/AFP

Ehelyett bukkant fel a színen új elemként az orosz nyelvű ukrán patriotizmus, amelyet egyelőre olyan figurák jellemeznek, mint Alekszandr Vilkul egykori elnökjelölt, aki Krivij Rih védelmét irányítja, Mihail Dobkin, Harkiv megye exkormányzója, aki önkéntesként harcol a fronton – és fejfedőjén a „legendás” Ukrán Felkelő Hadsereg matricájával fotózkodik –, illetve a két említett nagyvárosi polgármester Odeszából és Harkivból.

Az oroszbarát Ukrajna projektje megsemmisült, vonja le a következtetést Konsztantyin Szkorkin, úgy, hogy maga a Kreml pusztította el azt a háború elindításával. A történelmileg Oroszország iránt lojális régiók lojalitása a múlté, a lakosság identitása darabokra tört, a regnáló ukrán kurzus a maradékát is eltörli a föld színéről, és ezt a helyiek többségének támogatása mellett teszi.

Megint a nép szolgái járnak jól?

Jelenleg semmi esély nincs egy olyan formáció felépítésére, amilyen nemhogy az országot éveken át irányító Régiók Pártja, de akár csupán az örök ellenzékiségre ítéltetett Medvedcsuk-féle Ellenzéki Platform is volt. „A politikából eltűnik az Oroszországgal ápolt baráti viszony opciója, a béke vagy a megbékélés említése is árulásnak számít” – véli Volodimir Feszenko politológus.

Ezzel együtt esetleg probléma lehet, hogy miután a régi elit megbukott, ezt az amúgy nagy kiterjedésű régiót mégis kik képviseljék a jövőben. Szkorkin arra számít, hogy Zelenszkij jól jöhet ki ebből is: a megüresedett helyeket valószínűleg a nép szolgái foglalhatják majd el.