Élő közvetítés a világ legnagyobb, tizedik napja lávát lövellő vulkánjáról

photo_camera A Mauna Loa kikötrése Hilo közeléből. A világ legnagyobb aktív tűzhányója 1984 óta először tört ki. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Tizedik napja tart a világ legnagyobb vulkánja, a Mauna Loa kitörése. Hawaii Nagy Szigetének érintett lakói kb. egy órával a kitörés előtt kapták a riasztást, ami után a tudósok sietve próbálták megbecsülni a lávafolyam várható útját. Ebben segíti a munkájukat, hogy a Mauna Loa a világ tán legmegfigyeltebb vulkánja, tele mindenféle tudományos mérőberendezéssel, amelyek mind remekül jönnek a terepadottságok miatt itt hol rendkívül gyorsan, lakott területeket akár egy-háorm órán belül is elérve hömpölyögni képes, hol hónapokig hömpölygő lávafolyam útját.

photo_camera A lávafolyam 2022. december 5-én. Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

photo_camera Egy december 1-i felvétel a Mauna Loa oldalán csorgó lávafolyamról. Fotó: TAYFUN COSKUN/Anadolu Agency via AFP

Most a kitörés helye és a lávafolyam iránya az utóbbi típusú, lassan kibontakozó katasztrófát idézett elő, ez pedig remek alkalmat ad az igen látványos jelenség megfigyelésére is. A Reuters hírügynökség például egy kamerát is ráállított a bugyborgó vulkánra.

A kitörés helye alapján a lávafolyam északkeleti vagy délnyugati irányba indulhatott volna. Az előbbi a biztonságot jelentett volna, ott lakatlan területeken folyhatott volna el a lávafolyam. Délnyugatnak indult, ahol ezrek életét, vagy legalábbis tulajdonát fenyegetheti az időközben lelassult lávafolyam, amely így is hamarosan elérheti a sziget egyik főútját, a Saddle Roadot. (Via New York Times)