Nem hívják meg az orosz kormányt a müncheni biztonsági konferenciára az Ukrajna ellen indított háború miatt

Az Ukrajna ellen indított háború miatt nem hívják meg az orosz kormányt a világ legrangosabb nemzetközi biztonságpolitikai fórumára, a Müncheni Biztonsági Konferenciára (Munich Security Conference - MSC) - mondta a szervezőbizottság elnöke szerdán.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök ellenőrzi a részleges mozgósítás keretében katonai szolgálatra behívott újoncok gyakorlóterét a Rjazanyi területen, az oroszországi Rjazanyban 2022. október 20-án. Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE/HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Christoph Heusgen a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a február 17-én kezdődő háromnapos tanácskozásra - amelyet 59. alkalommal rendeznek meg - nem hívnak meg senkit az orosz kormányból, mert a moszkvai vezetés továbbra is kitart a háborús céljai mellett, az MSC pedig nem arra való, hogy „színpadot biztosítson a propagandához”. A konferencián az orosz ellenzéknek és a civil társadalomnak adnak teret és "nem olyan embereknek, mint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, akik csak a legrosszabb propagandát művelnék" - tette hozzá a német diplomata.

Azzal kapcsolatban, hogy az MSC a nemzetközi közösséget feszítő konfliktusok rendezését szolgáló informális egyeztetések fóruma is, kiemelte, hogy a Vlagyimir Putyin vezette Kreml irányában teljességgel eredménytelenek voltak az erőfeszítések.

Mint mondta, a német kormány éppen a 2007-es MSC-n elmondott orosz elnöki beszédből levont következtetések alapján ragaszkodott 2008-ban ahhoz, hogy Ukrajna és Grúzia ne legyen NATO-tag, de Vlagyimir Putyin mégis a háború mellett döntött. „Az oroszok, az orosz elitek előtt is világossá kell válnia, hogy a jövő, egy jó jövő nem lehetséges Putyinnal” - fogalmazott az MSC vezetője.