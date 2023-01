Benedict Cumberbatch-t is felelősségre vonhatják, amiért a családja rabszolgákat tartott Barbadoson

Benedict Cumberbatch brit színészt is felelősségre vonhatják Barbadoson egy új törvény miatt, amely jóvátétel fizetésére kötelezi az egykori rabszolgatartókat és leszármazottaikat, írja az ausztrál Sky News.

A Cleland Plantation nevű ültetvényt az Oscar-díjas színész hetedik dédapja, Joshua Cumberbatch vásárolta még 1728-ban, becslések szerint kétszázötven rabszolgát dolgoztathattak itt. A családot a rabszolgaság intézményének eltörlésekor az Egyesült Királyság 6000 fonttal kompenzálta - ez ma körülbelül 1,6 milliárd forintnak felelne meg -