Amerikai gazdák végre elérték, hogy saját maguk javíthassák a John Deere gépeiket

A Deere and Co., a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártója beleegyezett abba, hogy vásárlóik az Egyesült Államokban saját maguk is megjavíthassák a John Deere gépeiket - írja a BBC. Eddig ugyanis a gazdálkodók csak a vállalat által engedélyezett alkatrészeket és szervizeket használhattak olcsóbb, független javítási lehetőségek helyett. Az erről szóló szándéknyilatkozatot vasárnap írta alá az Amerikai Mezőgazdasági Szövetség (AFBF) és a Deere & Co.

photo_camera Mitt Romney John Deere traktort vezet Utahban Fotó: GENE SWEENEY JR./Getty Images via AFP

Fogyasztói csoportok évek óta kérik a cégeket, hogy engedélyezzék ügyfeleiknek a javítást. „A gazdálkodók és állattenyésztők régóta fennálló problémáját kezeli az eszközökhöz, információkhoz és erőforrásokhoz való hozzáférést illetően, miközben védi a John Deere szellemi tulajdonjogait és biztosítja a berendezések biztonságát” - mondta Zippy Duvall, az AFBF elnöke.



A megállapodás értelmében a berendezések tulajdonosai és a független szerelők nem árulhatnak el „üzleti titkokat”, „nem bírálhatják felül a biztonsági elemeket vagy a károsanyag-kibocsátás-szabályozást, illetve nem módosíthatják a mezőgazdasági berendezések teljesítményszintjét”.

A gazdák is részei annak a mozgalomnak, amely a javításhoz való jogot követeli magának, és nyomást gyakorol a gyártókra, hogy lehetővé tegyék az ügyfeleknek és a független szervizeknek a készülékeik javítását. 2022-ben az Apple már elindított egy „önkiszolgáló javítási” rendszert, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját maguk cseréljék ki a legújabb iPhone-ok akkumulátorait, képernyőit és kameráit.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió arra kötelezi a gyártókat, hogy bizonyos elektronikai cikkekhez pótalkatrészeket tegyenek elérhetővé az ügyfelek és a független vállalatok számára. Az Európai Parlament Kutatószolgálata szerint „a fogyasztók régóta panaszkodnak arra, hogy a termékek nemcsak gyorsabban tönkremennek, mint korábban, hanem a javításuk gyakran túl költséges, alkatrészhiány miatt nehéz megoldani, néha egyenesen lehetetlen.”

Néhány amerikai állam, például New York és Massachusetts hasonló intézkedéseket fogadott el. Biden elnök 2021-ben végrehajtói rendeletet írt alá, amelyben felszólította a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy országos intézkedést, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy saját termékeiket javítsák, különösen a technológiai és a mezőgazdasági szektorban.