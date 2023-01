Elvetélt haderőreform

Kovács Gyula, a pécsi tüzérdandár egykori parancsnokhelyettesének írása.

Ha csak a kommunikációját nézzük, a 2017-ben indított Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program üvöltő siker. Ha csak Orbán Viktor mondataira figyelnénk, azt gondolhatnánk, 2026-ra a magyar honvédség a térség meghatározó haderejévé fejlődhet. Folyik a nagy lomtalanítás, kiszórják a Varsói Szerződésből örökölt elavult, hadra foghatatlan haditechnikai eszközöket, helyükre folyamatosan érkeznek a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő NATO-kompatíbilis eszközök.

Sőt: ezen eszközök zömét nem egyszerűen megvásároljuk, hanem a gyártóval kooperálva hazai üzemekben fogjuk gyártani, a magyar haderő igényeit meghaladó mennyiséget exportálni is fogjuk, újraélesztve ezzel az elmúlt években lenullázódott nemzeti védelmi ipart, munkahelyek ezreit teremtve, növelve a költségvetés bevételeit. Más területekkel egybevetve a honvédelem azért is van előnyös helyzetben, mert a fejlesztésnek nincsenek financiális akadályai, a program keretében a kormány 3500 milliárd forintot szán a fejlesztésekre, a költségvetésen belül a védelmi kiadások 2023-ra elérik a GDP 2%-át.

photo_camera A Magyar Honvédség egyik leglátványosabb beszerzése 12 db Leopard 2 A4-es lízingelése volt. Lőrincz Gábor dandártábornok, a tatai lövészdandár parancsnoka magyar felségjelzést ragaszt az egyik újonnan beszerzett harckocsira a német Krauss-Maffei Wegmann (KMW) müncheni gyárában tartott bemutatón Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az adózó polgár persze joggal kérdezi, hogy miért kellett a reform kezdésével 2017-ig várni? A kérdés jogos.

Mostohagyerek

Orbán Viktor második miniszterelnöki ciklusának nem a haderőfejlesztés bajnokaként futott neki. A 2010-es kormányváltás után 42%-kal csökkentette a védelmi kiadásokat, és ezt a csökkentést prolongálta 2016-ig. A védelmi kiadásoknak ráadásul rögzítetten csak a 4 százalékát fordították fejlesztésre. Ennek a szervezett hazaárulással egyenértékű elhanyagolásnak köszönhetően megszűnt a támadó és szállító helikopter-képesség. A szárazföldi haderőnemnél hasonló képességvesztések következtek be, például szeretett fegyvernememnél, a tüzérségnél úgy elfogytak a működőképes állapotba szerelhető lövegek, hogy 2020 óta elmaradtak löveghiány miatt a végzős tüzértisztek államvizsga-éleslövészetei.

2015-ben a menekültválságra adott válaszként a haderőre kényszerítették a határrendészeti feladatok ellátását. Ez kiütéssel ért fel, soha nem látott kiáramlás indult meg. Hende Csaba hadügyminiszterként háromezer fős békehiánnyal vette át a haderőt, 2017-re ez elérte a nyolcezer főt. Az, hogy valójában mekkora a békehiány, vagyis az állománytáblához képest mennyi a betöltetlen szolgálati hely, a legnagyobb titka a honvédelmi vezetésnek. Erre jött a miniszterelnök, és kikotyogta a féltve őrzött titkot: a járvány elleni védekezésben rendelkezésünkre áll 10 649 olyan katona, aki 2015 és 2020 között hagyta el a haderőt. Gondoljunk bele, évente 2130 fő, aki a lábával szavazott az Orbán-kormány honvédelmi politikájával szemben.

Irányváltás

Mégis, mi kényszeríthette a miniszterelnököt a radikális irányváltásra 2016-ban? 2014-ben az ukrán forradalom után Vlagyimir Putyin álcázott reguláris alakulatokkal megszállta, majd Oroszországhoz csatolta a Krím-félszigetet. Titkosszolgálata zavargásokat szított Ukrajna zömében oroszajkúak lakta keleti megyéiben. Putyin felfegyverezte az oroszbarát szakadárokat, és több tízezres haderőt vont össze a határ mentén, majd amikor az ukránok egy légideszantdandárt vetettek be, amely már majdnem helyreállította az eredeti helyzetet, Oroszország reguláris haderőt, hat zászlóaljharccsoportot vetett be a Donbaszban. Ezek iszonyatos tűztámogatással órák alatt szétverték az ukrán dandárt, és megfutamították a felmentésére érkező lövészdandárt is.

Az egész világ felkapta a fejét, hogy Putyin meri a haderejét alkalmazni, és amit alkalmazott, az fenyegetően korszerű, kiképzett, szervezett. A NATO először a walesi csúcson reagált, és az egész szövetség korszerűsítése mellett döntött. Mivel a békekötések ellenére nem szűntek meg a harcok Ukrajna keleti megyéiben, a NATO 2016-ban az Európai Unió bevonásával újabb csúcstalálkozót tartott Varsóban, ahol az oroszok elleni szankciók kiterjesztéséről, a balti országokban, Lengyelországban, Romániában a NATO-csapatok rotációs jelenlétének fokozásáról, a védelmi kiadások növeléséről, a képességek magasabb szintre emeléséről döntöttek. Ebből fakadóan a magyar honvédség feladata olyan képességű dandárok fejlesztése, amelyek képesek részt venni ebben a rotációban, az oroszok elrettentésében.

De a két NATO-csúcs nem késztette még érdemi cselekvésre a magyar kormányt, ehhez az is kellett, hogy 2016-ban az Orbánnal szemben barátságos Donald Trumpot válasszák az USA elnökévé, aki a NATO felrobbantásával fenyegetőzve próbálta kizsarolni, hogy a többi tagállam is kezdje növelni védelmi kiadásait a szövetségben, amely jellemzően az amerikaiak képességeire támaszkodik. Ekkor határozott úgy a miniszterelnök, hogy az addig ridegen tartott haderőt átfogó reformnak vetik alá, és a védelmi kiadások nem 2026-ra, hanem már 2024-re elérik a GDP 2%-át. Meghirdették a Zrínyi 2026 reformot 2017. január 1-jei kezdettel.

A legnagyobb titokban

A honvédelmi törvény 2011-es módosításakor beleírtak egy paragrafust, miszerint a haderő szervezeti felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire vonatkozó adatok a keletkezésüktől számított 30 évig nem nyilvánosak. Ez az a paragrafus, amely miatt most a parancsnoki és tiszti állomány bejelentett átalakításának részleteire se láthatunk rá, fogalmunk sem lehet, hogy a hivatalos indoklással szemben kiktől és miért válnak meg a hadseregben. De cikkünk szempontjából azért érdemes ezt megjegyeznünk, mert így a tízéves, hosszú távú stratégiai haderő-fejlesztési terv és a középtávú honvédelmi szakpolitikai program nem nyilvános. A honvédelmi törvény módosításával a parlamentet megfosztották attól a jogától, hogy tárgyalja a hosszú távú fejlesztési tervet, határozatot hozzon róla. A kormány is csak Hende Csaba jelentését fogadta el a hosszú távú stratégiai terv fő irányairól.

Pedig a Kormányzati Stratégiai Irányítás Rendszeréről (KSIR) szóló rendelet meghatározza a stratégiai tervdokumentumok előkészítésére, társadalmi véleményezésére, elfogadására, közzétételére, megvalósítására, nyomon követésére, valamint előzetes, közbenső és utólagos értékelésére, továbbá felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket. Vagyis a haderő-fejlesztési terv titkosítása nemcsak a nemzetközi gyakorlattal, hanem a magyar előírásokkal is ellentétes, mivel így kivonják a parlamenti ellenőrzés, a civil kontroll alól a programot. A honvédelmi minisztérium vélhetően azért tartja titokban ezeket a terveket, mert nem tartalmazzák a teljesítéshez szükséges finanszírozási, személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételeket, így nem állnák ki a nyilvánosság próbáját.

A miniszter által a megyei kormányhivataloknál a nagyközönség előtt bemutatott prezentációban egyetlen értelmezhető mondat van: az, hogy a fejlesztés végeredményeként egy-egy világszínvonalú nehéz, közepes és könnyű dandár lesz 2026-ra. Azóta Hódmezővásárhelyen megalakult a negyedik dandár.

Tervtelen terv

Egy haderő általában akkor van fenntartható állapotban, ha a bér jellegű, dologi és fejlesztési kiadások aránya 40:30:30 százalék. Egy felzárkózási folyamatban lévő országnál ennek az aránynak 30:30:40-nek kellene lenni. Oroszország, amikor a nagy haderő-átalakítást hajtotta végre, majd egy évtizeden át a védelmi költségvetés 50 százaléka közelében tartotta a fejlesztési kiadásokat.

2017-re megszületett a politikai akarat a titkos tervek alapján zajló haderőfejlesztés megvalósításához. Ezt már látványosan kommunikálták. Valóban dőlt a lé, a költségvetés védelmi kiadási része a terveknek megfelelően radikálisan emelkedett, mi több, az évente elfogadott kiadásokat év közben elképesztő mértékben megemelték. Ez utóbbi persze felveti a kérdést, hogy mennyire lehet koherens az a tízéves fejlesztési terv, aminek megvalósításához év közben kell átcsoportosítani a forrásokat a tartalékból? Bízunk abban, hogy 2026-ra, 2030-ra, netán 2035-re egyszer csak összeáll valami magától, ami, láss csodát, a térség meghatározó hadereje lesz?

Hogyan? Az elmúlt hat évben beszerzett 20 könnyű helikopterből csak ötöt fegyvereztek fel, 15-öt hangárok hiányában sátrakban tárolnak. A lízingelt 12 Leopard 2 A4-es tank éleslövészettel egybekötött rendszerbe állító harcászati gyakorlatát még nem tartották meg. A honvédség új büszkeségei, a valóban korszerű csúcstechnológiát képviselő PzH 2000 önjáró ütegekből beszerzett 24 darab némi engedménnyel elég egy tüzérosztály felállításához – igazából ahhoz még szükség lenne egy nyolc eszközből álló sorozatvető ütegre is –, de egy lövészosztály egyetlen dandár közvetlen tűztámogatására elegendő, dandárból pedig papíron négy van. Ha nem a hazai hadiipar felélesztéséről álmodoztunk volna eddig, hanem a beszerzés, kiképzés, rendszerbe állítás fázisait követtük volna, már állnia kellene egy átfegyverzett NATO-partner minőségű hadosztálynak.

A szakértőnek akkor akad fenn a szeme, ha kézbe veszi az első négy év költségvetési zárszámadásának HM-fejezeti indoklását. A zárszámadás az igazság pillanata. Kiderül, hogy a kiadási terv nem teljesült, 100 milliárdos nagyságrendben maradványok vannak. Az első két évben még mentegetőztek, hogy a maradványokat pénzügyi kötelezettségek terhelik, de a 2019-es zárszámadásban már az van, hogy a maradványt a PM elvonta. Ha a GDP-arányos teljesítéseket nézzük, nem látszik, hogy lesz ebből 2024-re 2%.

Hol keletkeztek akkor a maradványok? Egy dübörgő haderőreformnál hol keletkezhetnek? Nem fogják elhinni: a fejlesztéseknél! Tekintsük át a tervezett kiadásokat:

A magyar haderő történetében egyedülálló, hogy a fejlesztésekre szánt pénzt egy állítólag dübörgő haderőreform során éveken át képtelenek elkölteni, meg sem indokolják a maradványok keletkezését, és a felelőst sem keresik. Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért és fejlesztésekért felelős államtitkárát ugyan 2022 novemberében parkolópályára állították, de a felelősségre vonása elmaradt.

A Zrínyi 2026 programnak nincs menedzsmentje. Maróth alkalmatlannak bizonyult, a minisztert kizárták, közben ódákat zengenek a beszerzések sikereiről, mélyen hallgatva arról, hogy a humán feltételek nem adottak a haderőfejlesztéshez. Nézzük részleteiben a létszámadatokat:

A táblázat a vezető szervek és háttérintézményeik, valamint a végrehajtók arányát mutatja. A költségvetés indoklása pedig a költségvetési létszámot, az évek óta halmozódó békehiányról, az aktív alakulatoknál lévő feltöltetlen helyekről ezekben nincs szó. 2019-ben a honvédelmi miniszter 7-8 ezer hiányzó katonáról beszélt egy megyeházán tartott értekezleten. Ez a hiány zömében a csapatoknál, az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) alárendeltjeinél volt. A valóságban tehát egy kb. 13 ezer fős vízfejet kellett eltartania a HM költségvetésének, a kb. 6-7 ezer fős végrehajtó állomány a vízfej által meghagyott maradékból tengődött.

A vízfejjel sújtott rendszerek jellemzője, hogy a vízfej képes elfoglalni magát saját belharcaival, ami Magyarországon a vezetési struktúra folyamatos átalakulásán is nyomon követhető. A rendszerváltáskor leválasztották a honvédvezérkart a minisztériumról, hogy aztán 2001-ben, Orbán Viktor első kormányzása idején visszaintegrálják. A vezérkarral párhuzamosan felállt az Összhaderőnemi Parancsnokság, amit 2019-ben összevontak a vezérkarral, hogy 2022-ben újra felállítsák a vezérkart, a magyar honvédség parancsnoksága helyett pedig létrehozták a fegyvernemi parancsnokságokat. Közben a vezetettek száma nyolcezer körül stagnál rendületlenül. A napokban bejelentett „fiatalítás” nem arról szól, hogy a vezetés a rendelettel megteremtette a vízfej felszámolásának jogi alapjait, hanem félő, hogy fűnyíróelven történő alkalmazásával tovább romlik a vezetők és vezetettek aránya.

Az Orbán-kormány 13 év hatalomban töltött idő után még mindig a Gyurcsány–Vadai-érára próbálja hárítani a felelősséget a haderő hiányosságaiért. Az első Orbán-kormány vitte le a haderő létszámát 45 ezerre, előtte Keleti György inkább csak a sorkatonai létszámot csökkentette. Az első Orbán-kormány bocsátotta el a végrehajtó kategóriából a legtöbb tisztet, tiszthelyettest korkedvezményes nyugdíjjal, akiktől 2012. január 1-jével elvett évente kéthavi nyugdíjat, járadékossá minősítve őket. Az első Orbán-kormány számolta fel az utolsó összfegyvernemi harcra képes hadosztályt, a ceglédit. Az első Orbán-kormánynál jutottunk el oda, hogy a 45 ezer fős haderőben 23 ezer fő lett a vezető szervek és háttérintézményeik létszáma, szemben a 22 ezer fős végrehajtó létszámmal. Az első Orbán-kormány fideszes államtitkára, Wachsler Tamás akarta felszámolni a teljes honvédegészségügyet oly mértékben, hogy a hírhedt kétéves (2001–2002) költségvetésben nem is volt külön sora.

Az első Orbán-kormány kötötte azt a Gripen-szerződést, ami szinte napjainkig elvont minden pénzt a szárazföldiek fejlesztésétől. Németh Szilárd szerint a szocik a Magyar Néphadsereg romjait hagyták a Fideszre. Az MN 1990-ben szűnt meg, rommá tételében eltérő mértékben, de elvitathatatlan érdemei voltak Fürnek, Keletinek, Szabónak, Juhásznak, Szekeresnek, de a bontásban a talajszintet végül Hendének sikerült elérnie.

Egy kis országnak a még kisebb haderejével, ha haditechnikai váltáson gondolkodik, elsősorban késztermékek beszerzésére kellene törekednie, be kellene látnia, hogy a haderő nem tud megrendelni olyan darabszámot az adott haditechnikai eszközökből, amelyre költséghatékony gyártást lehetne alapozni. Közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni, majd annak eredményét nyilvánosságra hozni, a parlament illetékes bizottsága elé terjeszteni megvitatásra. Ha viszont gyárat veszünk, attól kezdve nincs semmi számonkérhető.

Az átláthatatlanságot szolgálja az is, hogy a gazdálkodási jogkört kiszervezték a minisztérium alól. Korom Ferenc parancsnoki kinevezésekor arról volt szó, hogy a magyar honvédség parancsnoksága kap majd önálló gazdálkodási jogkört – ilyenre a nemzetközi gyakorlatban nincs példa. A gazdálkodás felelősének a minisztérium védelemgazdasági hivatalának kéne lennie, ám azt felszámolták. A valóságban azonban a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (Zrt.!) megalakulásával, melynek tulajdonosi jogait az amúgy orvosdoktor Maróth gyakorolhatta, minden érintett cselekvőképességet kizáró gondnokság alá került. Korom Ferencet például azért válthatták le, mert önállóan írt alá együttműködési megállapodást a Krauss–Maffei Wegman (KMW) fegyvergyárral.

Orbán Viktor példálózott azzal, hogy a német katonának minden eszköze német gyártású, és adta ki a magyar katonának magyar fegyvert jelszavát. A Hadik-programot a magyar hadiipar újjáélesztésére 2010-ben meghirdették, de 2017-ig, Maróth Gáspár színre lépéséig jegelték. Ezt követően Maróth fűvel-fával kötötte a szerződéseket szállításról, gyártásról. Ezzel minden realitása elveszett annak, hogy 2026-ra akár egyetlen átfegyverzett zászlóalj összeálljon, hiszen a forrásokat képtelen tervek megvalósítására költik.

2017-ben elsőként a cseh Zbrojovkával kötöttek licencmegállapodást, a terv szerint tíz év alatt kétszázezer lőfegyvert fogunk gyártani. Aggodalmunkat, hogy vajon kinek gyártanánk ennyi fegyvert, némileg mérsékli, hogy a 2021. végi tudósítások szerint már képes volt egy alkatrészt – pisztolyszánt – előállítani a gyár. 2022-ben a Palkovics László innovációs miniszter alá tartozó hadiipari holdingnak meg kellett újítania a szerződést a Zbrojovkával, hogy 2023-ban talán tényleg beindulhasson a hazai fegyvergyártás.

Volt alapkőletétel Zalaegerszegen, Kaposváron is. A folyamat bokrétaünnepséggel folytatódott, majd üres gyárcsarnokok avatásával ért véget. Most várjuk a gyártósorok érkezését, a munkaerő átképzését, a szerződéseket a beszállítókkal, majd az első termék legördülését a gyártósorról. A miniszter optimista, szerinte 2023 közepén kigördül a zalaegerszegi gyárból az első magyar gyártású Hiúz (Lynx) lövészpáncélos.