Az Öböl-menti államok uralkodócsaládjai legalább egymilliárd font értékben vásároltak be brit luxusingatalnokból offshore cégeken keresztül

Az új kormányzati nyilvántartásból derült ki, hogy különféle offshore érdekeltségeken keresztül az Öböl-menti országok uralkodócsaládjai több mint egymilliárd font értékben birtokolnak ingatlanokat az Egyesült Királyságban. A Guardian cikke szerint a szaúdi, a katari vagy az emirátusokbeli uralkodó családok például Jersey és a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságokon keresztül rendelkeznek közel 200 ingatlannal.

Az ingatlanok között szállodák, vidéki kúriák és drága londoni lakások is vannak. A brit kormány nemrég tette hozzáférhetővé azt a nyilvántartást, melyből kiderülhet, offshore cégeken keresztül kik rendelkeznek brit ingatlanvagyonnal.

A legértékesebb egy Surreyben található birtok, melynek 150 millió font a becsült értéke, és amely a nyilvántartás alapján a Manchester Cityt is tulajdonló Manszúr sejk feleségének nevén van. Manszúr sejk az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnök-helyettese, és további 17 értékes brit ingatlan köthető hozzá.

A szaúdi uralkodócsalád is számos értékes brit ingatlannal bír, köztük a híres Holme is az övék, a londoni Regent's Park tava mellett található villa, amit még 1818-ban építettek.

photo_camera A Holme Fotó: ETHEL DAVIES/robertharding via AFP

A katari uralkodócsalád is offshore érdekeltségeken keresztül vásárolt be az országban, többek között hétemeletes londoni irodaház és számos értékes lakás is hozzájuk köthető, sőt, kiderült, hogy a Sony londoni székházát is megvásárolták.

A Guardian korábbi becslése alapján arra jutott, hogy csak a katari dinasztia 10 milliárd font értékben birtokolhat brit ingatlanokat, köztük a Harrods áruházat, de ez most az első alkalom, amikor konkrét offshore érdekeltségeket lehetett a családokhoz kötni.