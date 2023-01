Olyan amerikai csipeket vásárolt Kína nukleáris fegyverekkel foglalkozó kutatóintézete, amelyek évtizedes tiltólistán vannak

Kína vezető nukleáris fegyverekkel foglalkozó kutatóintézete az elmúlt két és fél évben legalább tucatszor vásárolt kifinomult amerikai számítógépes csipeket, megkerülve az ilyen jellegű eladásokat korlátozó, évtizedes amerikai exportkorlátozásokat.

A Wall Street Journal oknyomozása megállapította, hogy az állami Kínai Műszaki Fizikai Akadémiának (CAEP) 2020 óta sikerült beszereznie az olyan amerikai vállalatok, mint az Intel és az Nvidia félvezetőit, annak ellenére, hogy 1997-ben ezek felkerültek az Egyesült Államok exportfeketelistájára. A WSJ mindezt közbeszerzési dokumentumok átfésülése után derítette ki.

photo_camera Ez egy kínai csip, nem amerikai. Fotó: Wu ming/Imaginechina

Megtudták, hogy a csipeket kínai viszonteladóktól szerezték be. Néhányat számítógépes rendszerek alkatrészeként szereztek be, sokukat az intézet számítási áramlástanát vizsgáló laboratóriuma vásárolta, amely egy olyan széles tudományterület, amely magában foglalja a nukleáris robbanások modellezését is.



Mindezeket az Egyesült Államok által régóta bevezetett korlátozások ellenére tudták beszerezni. Ezeknek a korlátozásoknak épp az a célja, hogy megakadályozzák, hogy külföldi hatalmak amerikai termékeket használjanak atomfegyver-kutatásra.

A CAEP által közzétett kutatási tanulmányokat is átnézték. Megállapították, hogy az elmúlt évtizedben legalább 34-ben hivatkoztak amerikai félvezetők felhasználására a kutatásban. Ezek a legkülönbözőbb módokat jelentik, többek között adatok elemzésére és algoritmusok létrehozására használták. Nukleáris szakértők szerint legalább hét esetben az adott kutatás a nukleáris készletek fenntartásáról szólt. A CAEP nem válaszolt a kommentárra irányuló megkeresésekre.

(WSJ)