Nem nyitnak újra az ideiglenesen bezárt posták

photo_camera Egy még üzemelő posta Csillaghegyen Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Posta közleményt juttatott el hétfőn az MTI-hez, miután a cég vezetése döntést hozott arról, hogy nem nyitják ki újra az októberben és novemberben takarékossági okból bezárt postákat.

Ősszel 211 település 366 postájának bezárását rendelték el azok után, hogy a kormány 25 százalékos megtakarítást írt elő az állami vállalatok jelentős részénél.

Az állami vállalat közleménye most azt írja, hogy a postahelyi ellátottság Magyarországon nemzetközi szinten még így is magasnak számít - 2200 szolgáltatóhely van továbbra is nyitva az országban -, viszont „a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek”, úgyhogy az ideiglenesen bezárt postákat nem nyitják újra.

Nem sokkal később, önkormányzatokkal folytatott egyeztetések végén, 32 településen 45 posta végül újra kinyitott, de a többség újranyitására nincs lehetőség.

A Posta ezzel párhuzamosan partneri programot indít és lehetőséget biztosít magáncégek és önkormányzatok számára is, hogy részt vegyenek a posták működtetésében.