Horn Gyula-ízűnek tartja a kormány új bérletrendszerét a VEKE

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesületnek (VEKE) azt jutott eszébe az Orbán által bejelentett kedvezményes megyei és országos bérletekról, mint amikor Horn Gyula 1998-ban bevezette a 65 éven felüliek ingyenes utazását. A kormány májustól olyan kedvezményes megyei is országos bérleteket vezetne be, amik csak a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a GYSEV vonatain, illetve a Volán buszaira érvényesek, de nem kötik össze a helyi közösségi közlekedési társaságok járataival. Vagyis a Pest megyei bérlet, illetve az országos bérlet a BKK járatain nem érvényes.

A teljes árú, 30 napos érvényességű megyei bérletet 9450 forintért lehet majd megvenni, a szintén 30 napos országos bérlet ennek duplájába, 18 900 forintba fog kerülni. A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, 945 forint lesz.

A VEKE is ezt tartja az egyik legnagyobb problémának, az oldalukon arról írtak, hogy az intézkedés kísérletet sem tesz arra, hogy a helyi közösségi közlekedéssel bármilyen integráció, együttműködés lehessen. A bérletek bevezetésén inkább betámadásként értékelik: „Nem véletlen, hogy nem hivatkoztak a Deutschlandticket-re, hiszen annak pont az a lényege, hogy az összes városi közlekedést is bevonja a tarifaközösségbe. A vármegyebérlet semmilyen ilyennek még a szándékát sem tartalmazza. A kormányzat következetesen tagadja az Európa-szerte jól működő közlekedési szövetségek rendszerét, és a mély szocializmus MÁV-MÁVAUT mindenhatóságát tolja.”

A közlekedési szervezet szerint az intézledésnek olyan célja is lehet, hogy megszívassák azokat a városokat, amik már most is küszködnek a helyi járataik fenntartásával: „Mára ott tartunk, hogy az egyébként kormányzatilag agyonszeretgetett Debrecenben szégyenszemre leálltak a trolik és hétvégén a villamosok is... szóval az lesz, hogy a kormányzati járatokon ingyen lehet majd utazni a városon belül is, a városi járatokon meg ehhez képest durván fizetni kell... felsejlik a városok szántszándékkal bedöntésének lehetősége.”

De megemlítik azt is, hogy ezzel a városi munkavállalók versenyhátrányba kerülnek a saját településükön:

„A munkaerőpiacon eddig is feltűnő aránytalanság volt, hogy egy városlakó bérletét a munkáltató jellemzően nem térítette, míg a távolról ingázóét 86 százalékban köteles volt téríteni.”

Valamint abban sem bíznak, hogy a kormány megtéríti a MÁV-nak a bevételkiesést, ami az elvonások miatt már így is kevesebbet tudott költeni pályakarbantartásra, járműfelújításra vagy járműbeszerzésre. De elég többlet jármű, járművezető vagy kalauz sem lesz szerintük.

„Összefoglalva, a bevezetni kívánt vármegyebérlet konstrukció bár első hallásra nagyon pozitív intézkedésnek tűnik, és a népek bizonyára szeretni fogják, de valójában az egész intézkedéscsomag nem más, mint maga a velünk élő szocializmus, egy olyan politikai intézkedés, amit olyankor dobnak be a kormányok, amikor úgy érzik, osztogatni kell. Ez így ebben a formájában csak egy politikai kampánylépés és az égvilágon semmi köze nincs a közlekedési szakmához. Sőt, következő lépésként a Budapest bérlet konstrukció felszámolása, a HÉV-ek MÁV-ba integrálása várható, amely egyszer már az 1950-es években megbukott, most is meg fog” - írta a VEKE.