Donáth Anna végrehajtókat küldött a TV2-re és a Mediaworksre

„Végrehajtókat küldtem a propagandára, mert nem hajtották végre a bírósági ítéletet a kiszabott határidőn belül. El kellett volna tüntetniük az engem rágalmazó anyagaikat az oldalaikról, és bocsánatot is kellett volna kérniük a hazugságaikért” – írja Facebook-oldalán Donáth Anna, aki hozzátette: „Nem mellesleg összesen 4 millió forint sérelemdíjat is fizetniük kell, amit hasznos társadalmi célokra szánok. Ezt sem mindegyiknek sikerült még megtennie.”

Donáth bejegyzésében pontosította, hogy a végrehajtókat a TV2-re, illetve az Origót és a Ripostot kiadó Mediaworks Hungaryre küldte. Bejegyzése végén úgy fogalmazott, „túlságosan elkényelmesedtek a rendszer kiszolgálói ebben az országban, és azt hiszik, hogy sérthetetlenek”, illetve hogy „a Momentum tesz azért, hogy ne érezzék biztonságban magukat azok, akik törvényt sértenek”.

Február közepén mi is írtunk róla, hogy Donáth Anna jogerősen megnyerte a pert a TV2, az Origo és a Ripost ellen, miután több cikkben is valótlanul állították, hogy a Momentum európai parlamenti képviselője szexuálisan zaklatott egy lányt a Sziget Fesztivál után. Az ítélet szerint a lapoknak el kell távolítania az összes cikket, amiben a valótlan állítással foglalkoznak, bocsánatkérő közleményt kell közzétenniük, a TV2 Tények című műsorában pedig be is kell olvasniuk, hogy valótlanságot állítottak. Ezeken felül a sajtóorgánumokat a bíróság összesen 4 millió forint fizetésére is, amit Donáth eladományozna.