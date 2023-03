Hogyan hozta nehéz helyzetbe az antiszemitákat a numerus clausus, ha jó orvost kerestek 1920 után?

Íme egy táblázat, amit Ungváry Krisztián mutatott be az Egy történelem, sok magyarázat nevű előadássorozata 5. része elején a múlt héten.

photo_camera Fotó: Ungváry Krisztián: A Horthy-korszak és modernizációs potenciálja előadásából

A történész azért villantott fel több adatsort, hogy a nézők megértsék, hogyan nézett ki a Horthy-korszak társadalma. A téma ugyanis „A Horthy-korszak és modernizációs potenciálja” volt, márpedig itt megkerülhetetlen az értelmiségi munkanélküliség, a legszegényebb 3 millió (alapvetően mezőgazdasági, napszámos és nincstelen) sorsa és az erre adott válaszok.

Ungváry szerint az adatsorok is azt támasztják alá, hogy a polgári átalakulás és a modernizáció Magyarországon alapvetően a zsidó származású asszimilánsoknak a sikertörténeteként írható le.

Országosan a lakosság 5 százaléka volt zsidó, miközben a városokban átlagban mintegy 20 százalék, Budapesten 25 százalék volt zsidó. (A statisztika a vallást nézte, nem a származást de a kettő ekkor még nagyjából ugyanazt jelentette.) Az érettségizőknek is körülbelül a 20 százaléka volt zsidó. Ehhez képest több pozícióban felülreprezentált volt az arányuk (a kereskedelem és a hitelügyek mellett a magánorvosoknál, ügyvédeknél), míg az állami tisztviselőknél erősen alulreprezentált az arány.

Ennek Ungváry szerint alapvetően két oka volt. Az egyik, amit Karády Viktor nyomán Ungváry is az íratlan társadalmi szerződés kifejezéssel ír le. Ez arról szólt, hogy volt egy ki nem mondott megegyezés a zsidó asszimilánsok és a magyar dzsentri között arról, hogy a szabad pályákon az asszimilálások korlátlanul érvényesülhetnek, viszont az állami állásokat alapvetően a volt nemesi dzsentri elit kívánja magának megszerezni, mert hozzájuk ez történetileg, kulturálisan és még ezer más szempontból jobban illik.

Hozott Ungváry erre egy orvosos példát. A Monarchiában kevésbé számított a társadalmi státusz alatti foglalkozásnak az állatorvos, mint az emberorvos. Mégpedig azért, mert az állatorvos az állam fizette. Az emberorvos viszont a pácinestől kapott pénzt. Márpedig ez abban a korban sokaknak derogált. Nem véletlen, hogy egy igazi úr akkoriban ropogós bankóval fizetett. Ha ez másképp nem volt megoldható, akkor az inasával előző nap kivasaltatta a bankjegyeket, mert fontos volt az a látszat, hogy ehhez a pénzhez még mások nem nyúltak hozzá.

Ungváry szerint a magyar társadalomban sokáig volt egy olyan hierarchia, hogy a legelőkelőbb állások az állami állások. Ez egészen addig, amíg konjunktúra volt, illetve amíg a magánpiac nem bővült elképesztő méretűre, nem is okozott különösebb gondot. Miután ez megváltozott, és egy magánorvos nagyságrendekkel többet keresett, mint egy állam által megfizetett, akkor ez már nagyon nem volt mindegy.

Az állami állásokban a zsidók alulreprezentáltságának a másik oka Ungváry szerint „a bürokratikus antiszemitizmus”. Ez a diszkrimináció 1918 előtt nem nevezhető igazán súlyosnak és jelentősnek, azonban 1920-tól egészen nyilvánvalóan kimutatható, még mindenféle jogszabályi háttér nélkül. „Egy pályázatnál valahogy mindig iksz nyer, és ipszilon meg nem nyerhet. Van ilyen, Önök is már hallottak talán róla” - mondta Ungváry.

A zsidóság egyetemi felvételi arányát korlátozó, 1920-as numerus clausust Ungváry úgy jellemezte, hogy az alulról jövő kezdeményezés volt, nem egy politikus találta ki. Az egyetemekre úgynevezett keresztény hallgatók egyszerűen nem engedtek be zsidó hallgatókat. „Ennek nyomán az egyetemek, a legkülönbözőbb politikai pártok és maga a parlament is elkezdte tárgyalni azt, hogy hogyan lehet megoldani úgymond az értelmiségi túltermelést. Merthogy egyébként 1920-ban csakugyan igaz, hogy irdatlan mennyiségű értelmiségi özönlött Magyarországra, mert elvesztette Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken korábbi munkahelyét, elüldözték vagy kiutasították a jugoszláv, román vagy csehszlovák hatóságok. Egy darabig rendkívüli értelmiségi munkanélküliséggel kellett szembenézni, amit preventív módon ezzel a numerus clausus törvénnyel is kívántak kezelni" - foglalta össze Ungváry.

Amikor aztán a parlamentben tárgyalni kezdték a zsidók korlátozását az egyetemi képzésben, jöttek az ötletek, hogy az élet számos területén lehetne numerus clausust bevezetni. Ezeket az ötleteket azonban Bethlen István, illetve a kor politikai elitje elszabotálta. Maradt az egyetemi a numerus clausus, amivel alapvetően valószínűleg Bethlen is egyetérthetett, bár a szavazásán nem vett saját maga részt.

Ungváry beszélt arról, hogy a numerus clausus milyen kontraproduktív hatásúnak bizonyult.

„Korábban a legnagyobb budapesti egyetemeken a hallgatóknak adott esetben 30-40 százaléka volt zsidó vallású. Egyik napról a másikra a háromnegyedük kiesett, és ezt kellett volna feltölteni nem zsidó pályázókkal. De hát nem volt elég. Egy darabig az első években az óriási értelmiségi munkanélküliség miatt ez nem volt feltűnő. De egy idő után kifejezett problémát okozott, hogy egész egyszerűen nem volt kellő mennyiségű úgynevezett keresztény pályázó, és ezért alakultak ki azok a csoportdinamikai helyzetek, fogalmazzunk így, amit én javaslok Önöknek, hogy futtassanak le az agyukba, hogy ha meg akarják érteni a magyar a középosztály szorongásait és elfojtásait, amelyek azt gondolom, máig kísértenek”.



Példaként az orvostársadalmat hozta fel. Az orvostudományi karra ha egy zsidó felvételizett a numerus clausus után, akkor jeles érettségivel sem biztos, hogy felvették. (A jeles zsidó tanulók másik fele, akinek volt pénze és motivációja, így aztán elment Prágába, Brünnbe, Berlinbe vagy bárhova máshova. Lásd magyar Nobel-díjasok - tette hozzá Ungváry.) Eközben a sok üres hely miatt nem zsidó pályázó elégséges jeggyel is be tudott jutni. Ez azt jelentette, hogy az orvostudományi egyetemet el lehetett végezni úgy, hogy valaki végig elégséges osztályzatot kapott.

És akkor a csoportdinamikai helyzet:

„Van egy 30 fős csoport az egyetemen. Ebből a 30-ból 6 zsidó. Ők mind jeles érettségivel rendelkeznek, és feltehetően valószínűleg elég jók az egyetemi tanulmányaik során is. Míg van abból a 30 csoportból legalább 8 nagyon szerény képességű hallgató, akik között egyetlen zsidó sincs. Véletlenül se lehet szerény képességű zsidó hallgatót találni az egyetemen. Viszont ezeknek a szerény képességű hallgatóknak valamilyen magyarázatot kell találni arra, hogy ők miért szerény képességűek. Mert hogy nyilván frusztrálja őket az, amivel találkoznak. Ez a helyzet, amikor ilyen durván áll szemben két csoport óhatatlanul ahhoz fog vezetni, hogy bűnbakképzés történik”.

Ungváry ezzel zárt le ez a gondolatmenetet:

„Ezeket a frusztrációkat a felek ki fogják élni adott esetben a másik félen. És nyilván ebben a történetben nem a tanulmány eredmények fogják eldönteni azt, hogy ki lesz igazán sikeresebb. Ennek a lélek és kútmérgezése, azt gondolom, ami itt az egyetemeken ezzel az intézkedéssel történt, ez felülbecsülhetetlen”.

Mindez persze a hétköznapokban is okozott dilemmákat a numerus clausus támogatóinak. Amit Ungváry így írt le, hogy ha valaki a szabad piacon orvost akart választani, akkor nem a származására, hanem a munkáját övező hírnevére voltak kíváncsiak. A történész szerint ez az elfogult antiszemiták esetében is így lehetett, ha mondjuk a saját veséjük műtétjéről volt szó, minden bizonnyal tettek kompromisszumokat. „Biztos vagyok abban, hogy az egyébként is már bejáratott, jobb reputációval rendelkező orvosok között felülreprezentáltak voltak a zsidók, és nyilván nem azért, mert ez volt a vallásuk és a származásuk, hanem csupáncsak azért, mert hogy őket 1920 után egész egyszerűen az állam hozta a paradox módon »pozitívabb helyzetbe« azzal, hogy olyan keresztény orvosokat engedett a piacra és adott nekik diplomákat, akik nem voltak a hivatásuk magas fokán” - mondta Ungváry.

A Horthy-korszak politikai helyzetéről Ungváry azt mondta, hogy indulásakor egy eléggé kaotikus korszak volt, hiszen a legkülönbözőbb szélsőjobboldali csoportok. az Ébredő Magyarok Egyesülete, mindenféle titkos összeesküvők, Etelközi Szövetség, tiszti különítmények uralták a politikai teret. Ráadásul nagyon komoly belső feszültségek voltak az országon belül a szabad királyválasztók és legitimisták, kisgazdák és a betiltás szélén táncoló szociáldemokraták között.

A miniszterelnöki posztot 1921 és 1931 között betöltő Bethlen István érdeme volt az, hogy ebből a teljes politikai káoszból alapvetően egy viszonylag stabil rendszert tudott alkotni. Leszerelte például a deklaráltan durván antiszemita, erőszakos, félterrorista szervezetet, az Ébredő Magyarok Egyesületét. Bethlen 1920-ban indult első alkalommal országgyűlési választáson, és hiába volt az Antibolsevitsa Comité legfőbb alakja, Horthy Miklós tanácsadója, 13 ezer leadott szavazatból csak 3300-at szerzett meg az általános és titkos választáson. Ungváry úgy látja, hogy Bethlent valószínűleg ez az eredmény ébresztette rá arra, hogy a szélsőséges demagógia egész egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy Magyarországon általános és titkos választásokat tartsanak.

Bethlen több alkalommal is megfogalmazta, hogy az általános és titkos választásnak szerinte két feltétele van. Az egyik az államtól független értelmiség és középosztály. A másik pedig az, hogy a lakosságnak ne éljen az egyharmada, vagy annál is nagyobb része nyomorban vagy a nyomor szélén. Mert hogy ebben az esetben a demagóg politikai jelszavak egész egyszerűen helyzeti előnybe kerülnek. Így aztán 1922-ben Európában egyedülálló módon visszaállította vidéken a nyílt szavazást, ami egy rendkívül antidemokratikus módszer volt, de Bethlen pontosan megfogalmazta igazából ennek az okát.

Ungváry a Bethlen-korszakról azt mondta, hogy bizonyos mértékig egy autoriter rezsim volt, amiben létezett egy centrális erőtér. Bethlen István kormánypártja össze alapvető kisgazdákból, a Keresztény Nemzeti Egység Pártjából és mindenféle más erőből lett összetákolva. Ugyanakkor az akkori parlamentben a kormánypártnak hiába volt 70-80 százalékos többsége - , szemben a maival, fűzte hozzá Ungváry -, számtalanszor fordult elő, hogy egy kormány által előterjesztett törvényjavaslatot visszadobott. Vagyis a kormánypárton belül a fékek és ellensúlyok rendszere, ha sajátos módon is, de valamennyire működött

A rendszernek egy baloldali ellenzéke, amelynek mozgásterét a Bethlen és Peyer Károly, a Szociáldemokrata Párt elnöke közötti paktum határozta meg. A lényege az volt, hogy a szociáldemokraták lemondtak arról, hogy a mezőgazdasági munkásságon belül új szakszervezeteket szervezzen, illetve vidéken pártpolitikát folytasson. Cserébe a városokban árulhatja az újságjait és szervezkedhet. A baloldali mellett a rendszernek volt egy szélsőjobboldali, kifejezetten fajvédő ellenzéke, valamint egy legitimista ellenzéke is.

A világgazdasági válság következményei miatt Bethlen István 1931-ben lemondani kényszerül, és egy rövid intermezzo után nagy politikai ellenlábasa, Gömbös Gyula kerül hatalomra. Ez azért is egy nagyon fontos változás, mert 1930-ig Bethlen egyik fő érdeme az volt, hogy Horthy Miklóst ki tudta vonni a politizálásból.

Az 1932-ben hatalomra kerülő Gömbös Gyula alapvetően fajvédő politikusként indult, aztán a „mi is szocialisták vagyunk, csak nemzeti szocialisták” jelszó is felfedezhető volt a tevékenységében. Saját maga is nagyon büszke volt arra, hogy leszámítva a Tanácsköztársaságot, az első gróf- és bárómentes kormány volt az övé. Gömbös kormányra kerülésekor a szélsőségektől eltekintett, de alapvetően az olasz, sokkal kisebb részben a német példa szerint szeretett volna kormányozni. 95 pontos programjában nagytőke és nagybirtokellenes elemek találhatók, magántőke kikapcsolására szövetkezeti mozgalmat indított. Gömbös Gyula 1935-ben megkísérelte teljesen átszervezni a korabeli kormánypártot annak érdekében, hogy saját hűséges híveivel töltse fel, és ez jelentős mértékben sikerült is neki, részben alapvetően szélsőjobboldali, antikapitalista és antiszemita emberekkel töltötte fel saját pártja sorait. De 1936-ban meghalt. Ungváry szerint biztosak lehetünk abban, hogy a Bethlen-korszak után aktivizálódó, Gömbös gondolatait túlságosan modernnek tartó Horthy Miklós, illetve a korabeli konzervatív elit megakadályozta volna azt, hogy Gömbös még egy választáson helyzetbe tudjon kerülni. Azonban a Gömbös-árvák és az egyre szélsőségesebbé váló magyar belpolitika egyre nagyobb kihívást jelentett.

Ungváry azt mondta, hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete meg a tiszti különítmények személyében eleve megvolt az antiszemita politikai potenciál Magyarországon, de 1937-től robbanásszerűen fut fel a magyar szélsőjobb, illetve a nyilasok. A zsidóellenes követelések, amelyek 1920 után el lettek fojtva, újra jelentkeztek. De nem csupán antiszemitákról volt szó, hanem a szó legszorosabb értelmében szocialista, sőt kommunisztikus eszmét valló emberekről.

1939-ben már csak olyan trükkökkel tudták megoldani, hogy megmaradjon a biztos kormánypárti többség,hogy a vidéki szavazóknak két szavazata volt, a városiaknak csak egy. (Ötleteket adok, látják - mondta Ungváry.) Kitalálták a kaució intézményét, ami azt jelentette, hogy minden induló képviselőnek 2 ezer pengőt kellett letennie. A listás városi kerületekben a kaució összege felment maximum 5000 pengőig, illetve voltak az ajánlócédulák már akkor is, amit úgy szabtak meg, hogy az újonnan induló pártoknak, azoknak 750, illetve 1500 ajánlást kellett elrakni, a régi pártoknak meg ennek csak a felét. Ez nagyon hatékony volt, mert a nyilaspárt a kerületek felében nem voltak képesek jelöltet állítani, mert nem volt pénzük a kaucióra. Ráadásul a nyilaspártot folyamatosan betiltották előtte, a sajtóját szintén, és a párt teljes vezérkarát lecsukták, vagy börtönbe zárták vagy internálták. Ungváry szerint az még lehet, hogy segített is rajtuk, hogy Szálasi Ferenc börtönben volt, mert ha kiengedik és beszélhetett volna, az még kontraproduktív hatással is lehetett volna a nyilasokra.

Ehhez képest azokban a kerületekben, ahol a nyilasok indultak, átlag 40 százalékot kaptak. Ráadásul olyan választói környezetben, ahol nem két párt indult, hanem összesen hét. Az összes olyan kerületben, ahol volt nyilas jelölt, gyakorlatilag mindenütt az első helyen végzett. (Végül a nyilasok a mandátumok 19 százalékát szerezték így meg. A kormánypárt a szavazatok 35 százalékból szerezte meg a mandátumok 70 százalékát.) Ungváry szerint ha megnézzük a korabeli pártprogramokat, azok a szociáldemokrata és a kisgazdapártot meg a legitimistákat kivéve mélyen antiszemiták és az égvilágon mindenféle dolgot megígértek benne.

Ungváry az előadása végén idézte Bethlent, aki szerint az újságokban csak az jelenik meg, hogy mindenki már reggelre grófot akar reggelizni és bárót vacsorázni, illetve zsidótörvénnyel kívánja megoldani a nem zsidóknak a jólétét.

A történész szerint ebből a társadalmi diskurzusból legkésőbb a harmincas évek második felétől lehetetlenné vált a kilépés, és ez meghatározta aztán az összes olyan eseményt, ami 1939 után Magyarországban történt.

Ungváry Krisztián előadás-sorozata - amelyet a Blinken OSA Archívum szervez - keddenként van a CEU Nádor utcai épületében. A mai témája a Zsidó- és németellenesség Magyarországon. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az előadás-sorozathoz esszépályázat is tartozik. Felsőoktatási hallgatók jelentkezéseit várják, a téma szigorúan nincs megszabva, de a munkáknak kapcsolódniuk kell az előadások tematikájához. Leadási határidő: május 31. A legjobb 10 pályamű egyenként 150 ezer forintot kap, az elbíráló Ungváry Krisztián lesz.